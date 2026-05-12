Fronde grandissante contre Keir Starmer au Parti travailliste après défaite électorale

Les appels à la démission de Keir Starmer, leader du Parti travailliste au Royaume-Uni, se multiplient lundi après la défaite électorale catastrophique du parti jeudi dernier. Des membres de son propre gouvernement, notamment Shabana Mahmood et Yvette Cooper, l'ont exhorté à se retirer à un moment donné, en écho au mécontentement grandissant au sein du parti depuis cette défaite électorale.

Au Royaume-Uni,rien ne va plus pour Keir Starmer . Les appels à sa démission se sont multipliés lundi, illustrant une fronde grandissante contre lui au sein du Parti travailliste après la défaite électorale cuisante du Labour jeudi dernier.

Le dirigeant serait même lâché par des membres de son gouvernement. La ministre de l'Intérieur Shabana Mahmood et la cheffe de la diplomatie Yvette Cooper l'ont appelée à fixer un calendrier pour son départ, selon plusieurs médias britanniques, dont le Guardian et Sky News





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