Un anticyclone puissant se positionne entre la Scandinavie et l'Europe de l'Est dès début décembre, provoquant une chute drastique des températures et des gelées en France. Découvrez les impacts prévus.

Un puissant anticyclone pourrait s'installer entre la Scandinavie et l'Europe de l'Est au début du mois de décembre, entraînant une chute marquée des températures sur l'Hexagone. Les modèles météorologiques indiquent l'arrivée d'un flux d'est à nord-est, favorisant des gelées fréquentes et des conditions froides, en particulier dans le nord et l'est du pays.

Hautes pressions bloquent l'océan Atlantique

Cette fin novembre, les hautes pressions vont s'étendre de la Scandinavie vers l'Europe centrale et orientale, avec des valeurs atteignant 1 040 à 1 045 hPa au centre de l'anticyclone. Cette configuration va limiter le courant océanique, qui apporte généralement de la douceur à cette époque de l'année. La position et la persistance de cet anticyclone sur la Scandinavie et l'Europe de l'Est influencent directement la circulation atmosphérique.

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En conséquence, l'air continental froid va arriver en France, provoquant une baisse significative des températures. Les températures minimales pourraient descendre entre −7 et −10 °C sur de nombreuses régions. Les maximales comprises entre - 5 et 0 °C sont prévues dans les pays baltes, en Biélorussie et en Ukraine, jusqu'en Roumanie et en Bulgarie. Les hautes pressions bloquent les vents doux habituels, laissant place à une masse d'air froid.

Impact direct sur le climat français

Le flux d'est à nord-est devrait générer un début de décembre froid et relativement sec pour la France. De fréquentes gelées sont attendues, surtout dans le nord et l'est du territoire national. Une offensive froide s'accompagnera potentiellement de chutes de neige, renforçant l'ambiance hivernale avant même la fin du mois. Les températures resteront négatives sur de nombreuses régions l'après-midi du lundi 7 décembre, notamment entre le Bassin parisien, le nord-est et le centre-est du pays.

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Dans une partie de l'Europe du Nord et de l'Est, les températures pourraient se situer localement de 8 à 10 °C sous les normales de saison. Cette anomalie thermique confirme l'intensité du blocage anticyclonique. La France ne sera pas épargnée par ce phénomène, avec des conditions hivernales précoces dans les zones concernées par le flux nord-est.

Incertitudes et influences atlantiques

L'intensité du froid et son extension restent toutefois incertaines, en raison notamment de l'influence possible de l'air océanique sur l'ouest. Cette zone tampon pourrait modérer les températures dans les régions côtières ou occidentales, contrastant avec le froid continental à l'est. Les modèles météorologiques doivent encore affiner leurs prévisions pour déterminer l'étendue exacte du couvert neigeux et la durée du épisode froid.

La situation météorologique évolue rapidement, et les prévisions à plus long terme pourraient changer si les hautes pressions venait à faiblir. Pour l'instant, la configuration met en avant un risque réel de gelées matinales et nocturnes. Les habitants des régions du nord et de l'est doivent s'attendre à des conditions plus rudes que la moyenne de la saison. La surveillance des modèles demeure essentielle pour anticiper les prochaines évolutions climatiques.