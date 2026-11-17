Profitez d'une réduction de 70€ sur la friteuse sans huile Moulinex XXL d'une capacité de 11 litres. Prix actuel à 129,99€ chez Cdiscount avec livraison possible en express.

Une offre promotionnelle exceptionnelle vise actuellement la friteuse sans huile Moulinex XXL vendue sur la plateforme de e-commerce Cdiscount. Dans le cadre du mois promotionnel qualifié de Black Month, l'appareil fait l'objet d'une remise immédiate de 70 euros sur son tarif standard. Cette opération commerciale s'applique spécifiquement à la version noire de l'appareil, permettant aux consommateurs de bénéficier d'un prix final ramené à 129,99 euros. L'annonce met en avant la capacité de stockage et la polyvalence culinaire de l' électroménager pour justifier cet investissement.

Une capacité XXL pour des repas complets

L'appareil Moulinex XXL se distingue par sa capacité totale impressionnante de 11 litres, conçue pour répondre aux besoins des ménages nombreux ou des amateurs de grandes portions. Cette surface de cuisson est intelligemment répartie entre deux tiroirs indépendants qui permettent une préparation simultanée mais distincte. Le tiroir principal dispose d'un volume de 6,5 litres, tandis que le second tiroir plus réduit offre 4,5 litres. Cette configuration permet d'accueillir facilement une belle portion de viande ou de poisson dans le grand bac, tout en préparant des légumes ou des frites en accompagnement dans le second espace.

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La technologie de cuisson synchronisée est intégrée directement dans le design de l'appareil. Cette fonctionnalité assure que les deux préparations terminent leur cycle de cuisson exactement au même moment. Cette précision technique élimine le risque d'avoir un plat principal prêt trop tôt tandis que les accompagnements sont encore crus. Les utilisateurs peuvent ainsi servir un repas complet et chaud simultanément, optimisant le temps passé en cuisine et garantissant une expérience gastronomique homogène pour tous les convives.

Sept programmes et contrôle précis de la température

Le contrôle de la cuisson est rendu facile grâce à l'écran tactile LCD et à une puissance de 2 700 watts qui assurent des performances énergétiques et une chaleur rapide. L'appareil propose sept programmes automatiques préenregistrés pour des résultats immédiats sans prise de tête. Ces modes couvrent la préparation de frites, de poulet, de poisson, de légumes, de desserts, ainsi que des options de déshydratation pour les aliments séchés. Cette variété de programmes permet de varier les recettes selon les envies du moment et les ingrédients disponibles dans le réfrigérateur.

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Pour les cuisiniers souhaitant un contrôle plus fin, le mode manuel offre une plage de température réglable s'étendant de 40 à 200 degrés Celsius. Cette flexibilité thermique permet d'adapter la chaleur à la texture souhaitée, que ce soit pour un résultat croustillant ou plus doux. En complément des fonctions de friture classique, l'équipement intègre également des programmes de grill, de réchauffage et de décongélation. Cette multifonctionnalité transforme l'outil en un véritable assistant cuisine qui remplace potentiellement plusieurs appareils spécifiques.

Avis clients et caractéristiques de maintenance

La réception de l'appareil par les premiers utilisateurs sur Cdiscount est globalement positive, reflétée par une note moyenne de 4,7 sur 5 basée sur 48 avis vérifiés. Les acheteurs soulignent régulièrement sa grande capacité comme un atout majeur pour la préparation des repas familiaux. Un client vérifié a notamment commenté que l'appareil est très bon et facile à prendre en main dès la première utilisation. Cette simplicité d'usage semble être un critère déterminant dans la satisfaction globale des propriétaires de cet équipement.

L'entretien quotidien est facilité par la conception des éléments amovibles qui peuvent passer directement au lave-vaisselle. L'utilisation de l'appareil nécessite peu, voire pas d'huile ajoutée, ce qui correspond aux tendances actuelles vers une cuisine plus légère. La durée de vie du produit est également garantie par le fabricant Moulinex, qui offre une garantie constructeur de deux ans. De plus, la marque s'engage à rendre les pièces détachées essentielles disponibles pendant une période de 15 ans, assurant la réparabilité à long terme de l'électroménager.

Autres offres électroménager chez Cdiscount

Cette promotion sur la friteuse s'inscrit dans une série de réductions plus larges sur divers articles d'électroménager disponibles sur la plateforme. La friteuse sans huile Ninja est proposée à 99,99 euros au lieu de 149,99 euros, constituant une autre option intéressante pour les amateurs de croustillant. Les machines à café bénéficient également de tarifs attractifs, comme la machine Krups à grains avec broyeur vendue à 299,99 euros au lieu de 399,99 euros.

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Dans le segment des accessoires de cuisine, le blender mixeur Philips est affiché à 24,99 euros, soit une économie minime par rapport à son prix de 25,49 euros. Le hachoir électrique Ninja voit son prix passer de 39,99 euros à 37,21 euros. La batterie de cuisine Tefal Ingenio Emotion en acier inoxydable, comprenant 13 pièces, est proposée à 89,99 euros au lieu de 99,99 euros. Enfin, la machine à expresso De'Longhi Stilosa est disponible à 74,99 euros au lieu de 77,99 euros, et le multicuiseur Moulinex Multicook & Fry à 139,18 euros. Ces offres sont valables dans la limite des stocks disponibles et pour une durée limitée, invitant les consommateurs à vérifier rapidement les conditions sur le site Cdiscount.