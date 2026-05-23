French mother and partner given provisional detention in Portugal for abandoning children, leaving them in road traffic

A French mother and her partner were arrested and granted provisional detention in Portugal for abandoning their two sons who were found abandoned on the side of the road in Portugal.

La Française soupçonnée d'avoir abandonné ses deux jeunes enfants au bord d'une route nationale au Portugal a été placée en détention provisoire ce samedi 23 mai.

Son compagnon a subi le même sort à l'issue de leur interrogatoire judicière au tribunal de Setúbal, dans le sud du pays. Après plusieurs heures d'audition entamées la veille et interrompues pendant la nuit, la mère de 41 ans et son compagnon de 55 ans sont arrivés samedi matin au tribunal pour la reprise de leur interrogatoire. À l'issue de ce face-à-face avec le juge, ils ont été placés en détention provisoire.

Les autorités portugaises les poursuivent pour les crimes de coups et blessures aggravés, mise en danger et abandon. L'affaire avait débuté mardi soir sur la route nationale 253, qui relie la ville d'Alcácer do Sal à la station balnéaire de Comporta, à une centaine de kilomètres au sud de Lisbonne. C'est sur cet axe routier que deux jeunes frères, âgés de seulement quatre et cinq ans, ont été découverts livrés à eux-mêmes au bord de la chaussée.

Ne parlant pas portugais, les enfants n'ont pu passer des informations sensibles qu'en intervenant d'un tiers francophone contacté pour servir de traducteur. Selon le témoignage de la mère du boulanger, une femme de 76 ans qui a accueillis les enfants, ces derniers portaient une orange, une poire chacun et chacun d'eux posait une bouteille d'eau. Elle a pu expliquer qu'ils étaient tranquillement assis dans un café lorsque la mère et le beau-père les ont retrouvés et menés en gare.

Au tribunal, ils ont քrtid´être林placed in detention provisional apshabbèšās du face-à-face avec le juge. Pendant ce temps, leur placement a été organisé par le tribunal, qui a décidé de faire porter les deux garçons dans une famille d'accueil





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