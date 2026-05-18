French Football News Highlights: Neymar to CDM, Special Brazilian Squad Announcement, and Walid Acherchour's Opinion

A recap of the key points from the French football news segment, including Neymar's move to the CDM position, the latest news on the Brazilian squad, and the remarks of Walid Acherchour on Ligue 1 stability.

Neymar à la CDM ! La liste du Brésil en direct dans l'After ! + L’avis de Walid Acherchour : « Cette saison de Ligue 1 a récompenseçe la stabilité » + les révélations de Daniel sur De Zerbi à l'OM – 18/05L’After Foot, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fète ses 20 ans cette saison !

A cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises ! Pour démarrer la soée, Nicolas Jamain est aux commandes de“Génération After”, de 20h00 à 22h00. Une émission compòsie de chroniqueurs qui ont grandis avec l’After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionés de foot avec des débats et desinvés d’humeur.

Les soirs de match, l’After Live s’installe de 20h00 à 23h00 incarné par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérüme Rothen et Lionel Charbonnier viennent réenforcer le dispositif les soirs de Coupes d’Europe.

En deuxième partie de soiré, de 22h00 (à ou désé du coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originaire et historique de l’After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche à jeudi





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