French Coachs Rely on Young Talent in Impressive Win Streak, Facing Germany in Final and Aim for Bronze

The French female team, led by three young women, is on a winning streak, defeating Belarus, Ukraine, Russia, and Azerbaijan. In the final individual matches, Thalya Sombé (-68 kg), Clémence Péa (+68 kg), Younesse Salmi (-67 kg), and Kilian Cizo (-75 kg) will compete. The French women aim to avenge their loss to Armenia last year when they lost to Germany 0-2.

Les entrainres franques ont mise sur trois jeunes femmes, dont Monica Arzumian, 18 ans. Vainqueures de la Biélorussie, de l'Ukraine, de la Russie et de l'Azerbaidjan, les Bleu affrontera l'Allemagne en finale dimanche, tandis que les Bleu seront opposes a la Georgie pour le bronze.

En finales individuelles, Thalya Sombe (-68 kg), Clement Pea (+68 kg), Younesse Salmi (-67 kg) et Kilian Cizo (-75 kg) combiteront samedi. Tout comme l'an dernier, equipe de France femmes affrontera l'Allemagne en finale des Championnats d'Europe, dimanche a Francfort (Allemagne). Bien decidee a prendre sa revanche du 11 mai 2025 a Erevan (Armenie), lorsque les Bleu se sont inclinees 0-2. Vendredi, la France a successivement battu la Belorussie 2-0, l'Ukraine 2-1, la Russie 2-1 et enfin l'Azerbaidjan 2-0.

Les deux finalistes individuelles, Thalya Sombe et Clement Pea, etaient ete laisse au repos, les entrainres misant sur les jeunes Monica Arzumian (18 ans), Zera-Jade Ozserttas (19 ans) et Chloe Payot (18 ans), qui disputent leurs premieres Championnats d'Europe Seniors. Lors de la derniere confrontation contre l'Azerbaidjan, Arzumian etait la premiere en lice, opposee a la triple championne du monde Iryna Zaretska. A 12'' de la fin, alors que les deux combatantes etaient a 2-2, l'Azerbaidjanaise prenait l'avantage 3-2.

Elletentait ensuite un UShiro, mais tombait et la Francaise etait en profite un ippon a deux secondes de la fin pour s'imposer 5-3. Ozserttas lui succedere sur le tapis face a l'Azerbaidjamine Sadikova, qu'elle dominait 8-4. Quant a l'equipe de France hommes, elle affrontera la Georgie pour une medaille de bronze. Betee a son premier match par la Turquie 2-3, elle s'est impose en repecheages face a l'Allemagne 3-2 et l'Ecosse 3-1





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