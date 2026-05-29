French Children Abandoned in Portugal Returned to France for Social Services in Colmar

Two French children, abandoned on a Portuguese road, have returned to France for temporary care with social services in Colmar. The Portuguese court ordered their return and the French authorities took them in. The parents are being investigated for child endangerment and abuse.

Les enfants français abandonnés au Portugal sont rentrés en France pour être confiés aux services sociaux de Colmar . Le tribunal portugais de Setubal a indiqué ce vendredi 29 mai que les deux enfants français, abandonnés au bord d'une route dans le sud du Portugal , sont rentrés en France, où ils ont été remis aux autorités françaises.

Les deux petits garçons français de quatre et cinq ans retrouvés seuls au bord d'une route du sud du Portugal il y a une dizaine de jours sont rentrés en France vendredi, a annoncé la justice portugaise. Le tribunal de Setúbal (sud-ouest) avait informé mardi que les autorités françaises avaient décidé de les confier provisoirement aux services sociaux de Colmar (Haut-Rhin), dans l'est de la France, où ils habitaient avec leur mère.

Le couple soupçonné d'avoir abandonné ces enfants est mis en examen pour des faits de 'mise en danger ou abandon', ainsi que son compagnon, un Français de 55 ans, qui est en outre accusé de 'coups et blessures aggravés' sur l'un des deux garçonnets. Les deux frères sont retournés dans leur pays aujourd'hui (vendredi, ndlr). Le voyage a été organisé et accompagné par les autorités françaises et portugaises, qui ont veillé à garantir le bien-être de ces enfants.

Les autorités judiciaires françaises ont 'prisé la décision provisoire de confier ces enfants aux services d'aide sociale de Colmar, le temps de procéder à l'évaluation de membres de la famille ou de tiers et d'apprécier leurs conditions pour accueillir les enfants, compte tenu de la situation de la mère et du régime de visites surveillées et contrôlées du père'. Le couple soupçonné d'avoir abandonné ces enfants est mis en détention provisoire.

Les autorités judiciaires ont ouvert un casier judiciaire contre le couple soupçonné d'avoir abandonné ces enfants. Le comportement étrange du couple soupçonné d'avoir abandonné ces enfants a été signalé à Colmar, où ils habitaient avec leur mère. Les autorités judiciaires ont ouvert un casier judiciaire contre le couple soupçonné d'avoir abandonné ces enfants. Les autorités judiciaires ont ouvert un casier judiciaire contre le couple soupçonné d'avoir abandonné ces enfants





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French Children Abandoned Portugal Returned To France Social Services Colmar Investigation Investigated Child Endangerment Abuse

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