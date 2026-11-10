Frelon asiatique au Pays basque : réunion d'information jeudi 12 novembre à Ustaritz

Le Collectif de lutte contre le frelon asiatique tient une réunion à Ustaritz le jeudi 12 novembre et présente son bilan de la campagne 2026 au Pays basque.

Le Collectif de lutte contre le frelon asiatique organise une réunion d'information le jeudi 12 novembre à Ustaritz, dans la salle Gaztelondoa située au 35 place de la Mairie, dès 18 h 30. L'objectif est de présenter ses actions futures après une saison particulièrement difficile pour les ruches du Pays basque. Le frelon asiatique continue de peser sur les apiculteurs de la région, et la campagne de piégeage d'automne est déjà lancée.

Lors de cette soirée, le Collectif dressera le bilan de la campagne frelon 2026 à partir de 19 h 30. Il abordera ensuite son projet de statut associatif, destiné à lui donner un nouveau souffle et à mieux répondre aux appels à projets.

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Une saison 2026 éprouvante pour les ruches

La canicule de l'été 2026 n'a pas freiné la prolifération des frelons asiatiques au Pays basque. Selon l'apicultrice d'Urt Cathy Tassy, membre du Collectif de lutte contre le frelon asiatique, la pression est restée aussi forte que les années précédentes.

Cathy Tassy souligne que la saison a été une nouvelle fois éprouvante, avec beaucoup de pertes dans les ruches. Elle encourage les particuliers à ressortir leurs pièges sélectifs pour participer au piégeage d'automne, qui vise à limiter les colonies avant l'hiver.

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Le Collectif s'inscrit dans une démarche de lutte de terrain, destinée à traquer les nids et à réduire la présence de l'hyménoptère indésirable. Il cherche désormais à structurer son action grâce au statut associatif, afin d'obtenir des moyens plus stables pour ses interventions.

Des communes qui organisent la traque des nids

Plusieurs communes du Pays basque ont déjà pris des mesures concrètes pour mieux repérer les nids. La mairie d'Urt a ainsi formé un agent technique pour devenir référent frelon asiatique au sein de la commune.

Grâce à un protocole bien défini, la municipalité d'Urt prend en charge la destruction des nids signalés. Un outil créé par un habitant permet également de repérer les nids via un smartphone, ce qui facilite le signalement par la population.

Ces initiatives locales montrent que la lutte repose sur une coordination entre élus, agents techniques et habitants. Le Collectif entend présenter lors de sa réunion les actions à venir pour renforcer cette organisation sur l'ensemble du territoire.

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Le plan national accueilli avec des réserves

Le plan national de lutte contre le frelon asiatique est accueilli avec prudence par les apiculteurs des Pyrénées-Atlantiques. Face à la prolifération du frelon à pattes jaunes, ils doutent de l'efficacité du dispositif gouvernemental et des moyens concrets qui y sont consacrés.

Le ministère de la Transition écologique a dévoilé ce plan national le 27 mars 2026, avec 3 millions d'euros par an consacrés aux moyens de lutte et de prévention sur le territoire. Les apiculteurs du département attendent désormais sa déclinaison locale pour savoir comment ces fonds seront utilisés.

Enfin, les actions à venir pour accompagner le Plan frelon Nouvelle-Aquitaine seront également évoquées lors de la réunion d'Ustaritz. La population est invitée à prendre part à ces démarches, qu'il s'agisse du piégeage d'automne ou du signalement des nids.