Free party dans l'Hérault : 2.000 personnes rassemblées malgré les interdictions

Des centaines de personnes se sont réunies pour une free party sur un terrain situé à une trentaine de kilomètres de Montpellier, dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 juin. La Préfecture de l'Hérault a indiqué que les forces de l'ordre étaient pleinement mobilisées pour fermer les accès au site de la rave party, empêcher l'arrivée de nouveaux véhicules et pour procéder aux contrôles de tous les véhicules sortants. Cette free-party s'est déroulée malgré les dispositions prises par la préfète de l'Hérault pour empêcher une rave party illégale.

Des centaines de personnes se sont réunies pour une free party sur un terrain situé à une trentaine de kilomètres de Montpellier , dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 juin.

Selon un vol de reconnaissance par hélicoptère réalisé par la gendarmerie, le nombre de participants a été estimé à 2.000 personnes et 600 véhicules. La Préfecture de l'Hérault a indiqué que les forces de l'ordre étaient pleinement mobilisées pour fermer les accès au site de la rave party, empêcher l'arrivée de nouveaux véhicules et pour procéder aux contrôles de tous les véhicules sortants.

L'installation de cette free-party s'est déroulée malgré les dispositions prises la veille par la préfète de l'Hérault, Chantal Mauchet, qui avait déclenché le"plan rave bleu" dans le département pour"suspicion de rave party illégale". Selon nos informations, il s'agit d'un terrain privé. Le propriétaire a déposé plainte et des points de contrôle ont été installés par les forces de l'ordre à proximité de la zone. Ces derniers soulignent un risque d'incendie à cause de la sécheresse.

Dans l'Hérault, un arrêté interdit"l'organisation de tout événement de type rave party sur l'ensemble du territoire jusqu'à la fin de l'année 2026". À l'appel des collectifs de défense des free parties, une mobilisation avait rassemblé le weekend précédent plusieurs centaines de manifestants à Marseille et Montpellier, protestant contre le projet de loi Ripost, qui veut durcir leur pénalisation. D'autres"manifestives" sont prévues partout en France, à Gap, Lille, ou Rennes par exemple, selon les réseaux sociaux des participants.

Le projet de loi Ripost prévoit une peine de deux ans de prison et 30.000 euros d'amende pour les organisateurs de fêtes, et jusqu'à six mois de prison et 7.500 euros d'amende pour les participants. Le seuil de déclaration obligatoire en préfecture serait abaissé à 250 participants contre 500 actuellement





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