Free Mobile Offre l'Accès Gratuit à Le Chat Pro Pendant 12 Mois

Free Mobile propose à ses clients un accès gratuit à la version premium de Le Chat, le chatbot développé par Mistral AI, pendant 12 mois. Cette offre exceptionnelle permet aux abonnés de bénéficier de toutes les fonctionnalités de Le Chat Pro, incluant des recherches web illimitées, un nombre de messages illimité et un support dédié.

Depuis lundi 10 février, les abonnés Free Mobile peuvent profiter de la version Pro de Le Chat , le chat bot développé par Mistral AI, sans frais supplémentaires pendant 12 mois. Cette offre a attiré l'attention car Mistral AI est un acteur majeur de l'intelligence artificielle générative en France et en Europe. Le lancement récent de l'application Le Chat a permis à un large public de bénéficier des capacités du modèle IA de Mistral AI, reconnu pour sa fiabilité et sa rapidité de réponse.

Free Mobile devient ainsi le premier opérateur français à offrir l'accès à la version premium d'un chatbot à l'ensemble de ses clients. L'accès à Le Chat Pro est disponible à tous les abonnés Free Mobile, que ce soit via le web ou l'application après connexion. Cette offre représente une véritable économie, car un abonnement à Le Chat Pro coûte 17,99 € par mois en temps normal. L'accès à la version payante du chatbot est également inclus dans la formule à 2 € de Free Mobile. Le Chat Pro propose des fonctionnalités avancées, notamment des recherches web illimitées, un nombre de messages illimité, un accès étendu aux sites d'actualité, la possibilité de télécharger des fichiers, la génération d'images et les « réponses flash ». Les abonnés bénéficient également d'un support dédié et peuvent désactiver le mode télémétrie, ce qui signifie que leurs conversations ne seront pas utilisées pour améliorer les services du bot. Cette offre Free Mobile est valable pendant 12 mois et sans engagement pour tous les clients. Après cette période, il faudra souscrire à un abonnement au prix normal pour continuer à utiliser Le Chat Pro. L'activation de l'accès se fait depuis l'espace abonné





01net / 🏆 48. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Free Mobile Le Chat Mistral AI Chatbot Intelligence Artificielle

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Free Mobile donne accès à un an de Le Chat Pro, l'IA de MistralLes abonnés à Free Mobile peuvent bénéficier de l'IA générative de la startup française Mistral sans surcoût pendant un an.

Lire la suite »

Free Mobile offre Mistral Le Chat gratuitement : comment l’activerFree Mobile offre 12 mois d'abonnement à Le Chat, le ChatGPT français. Voici comment en bénéficier.

Lire la suite »

Mistral lance son application mobile Le Chat, un concurrent de ChatGPTMistral, champion français de l'IA générative, lance une application mobile complète pour Android et iPhone. Le Chat, son assistant conversationnel, utilise les modèles de Mistral Large, concurrençant GPT-4 et Google Gemini Pro. Il intègre également des recherches sur internet et des articles de presse, notamment grâce à un partenariat avec l'Agence France-Presse.

Lire la suite »

L'entreprise française Mistral lance son chatbot mobile «Le Chat»L'entreprise française d'intelligence artificielle Mistral a rendu son agent conversationnel «Le Chat» disponible en version application mobile jeudi 6 février, sur Apple et Androïd. Cette nouvelle version vise à concurrencer les géants américains OpenAI et la révélation chinoise DeepSeek.

Lire la suite »

Forfait mobile : 80 Go à 6,99 € chez Syma Mobile, une offre à ne pas manquerSyma Mobile casse les prix et propose son forfait mobile 80 Go à seulement 6,99 € par mois. Une offre imbattable pour ceux qui recherchent un max de data sans se ruiner.

Lire la suite »

Forfait mobile : 80 Go à 6,99 € chez Syma Mobile, une offre à ne pas manquerSyma Mobile casse les prix et propose son forfait mobile 80 Go à seulement 6,99 € par mois. Une offre imbattable pour ceux qui recherchent un max de data sans se ruiner.

Lire la suite »