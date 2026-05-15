Free Mobile ajoute l'option eSIM Watch pour les Samsung Galaxy Watch 4G, sans frais d'activation ni surcoût mensuel

Free Mobile a annoncé l'inclusion de l'option eSIM Watch pour les Samsung Galaxy Watch 4G, disponible pour les abonnés Série Free, Forfait Free 5G+ et Forfait Free Max. Cette option permet de connecter la montre à la ligne mobile sans frais d'activation ni surcoût mensuel.

Free Mobile inclut désormais l'option eSIM Watch pour les Samsung Galaxy Watch 4G , sans frais d'activation ni surcoût mensuel. La procédure passe par l'application Galaxy Wearable et concerne les abonnés Série Free , Forfait Free 5G+ et Forfait Free Max .

Un abonné qui possède un iPhone ne pourra pas activer l'eSIM Watch sur une Galaxy Watch, et celui qui possède un smartphone Android ne pourra pas l'activer sur une Apple Watch. Free propose cette option sur trois forfaits, à savoir le Série Free, le Forfait Free 5G+ et le Forfait Free Max. Les abonnés au Forfait à 2 euros n'y ont en revanche pas droit. Free évoque par ailleurs une compatibilité prochaine avec les..





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