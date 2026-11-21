Iliad annonce l'absorption de Free Mobile par Free dès le 1er décembre 2026. Pas de changement pour les abonnés hormis le transfert de données personnelles et la fusion comptable.

L'opérateur de télécommunications Free Mobile sera intégralement absorbé par sa maison mère, l'entité Free, appartenant au groupe Iliad. Cette opération juridique majeure entrera en vigueur officiellement à partir du 1er décembre 2026. Elle s'accompagne de la disparition de deux autres filiales du groupe, à savoir Free Réseau et Réseau Optique de France.

Ce processus s'inscrit dans une dynamique de simplification structurelle du groupe Iliad. La décision a été rendue publique via une publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC). L'objectif central de cette manipulation est de réunir les différentes entités sous une seule et même bannière commerciale et juridique.

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Conséquences pour les clients et transferts de données

Les abonnés de Free Mobile ne subiront aucun bouleversement significatif dans leur quotidien. Le principal changement technique concernera le transfert de leurs données personnelles vers l'entité Free. Cependant, le forfait souscrit, le prix du service, le numéro de téléphone et la carte SIM resteront strictement identiques.

L'opérateur a précisé dans son encart d'information que les contrats Free Flex, correspondant à la location avec option d'achat de smartphones, sont également conservés sans modification. Les prélèvements automatiques et les cartes bancaires enregistrées continuent d'être utilisés pour le paiement des factures mensuelles.

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Procédures administratives et obligations réglementaires

Aucune démarche administrative complexe n'est requise de la part des utilisateurs. Aucun Relevé d'Identité Bancaire (RIB) supplémentaire n'est à renvoyer à l'opérateur. Free rappelle que cette fusion opérationnelle n'est pas liée à l'absorption du 1er décembre, ce qui facilite la transition pour l'ensemble de la clientèle.

Par ailleurs, l'entité Free reprendra les obligations de couverture fixées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) pour les fréquences de Free Mobile. Cette prise de contrôle garantit la continuité du respect des engagements réglementaires envers les instances de contrôle.

Contexte de la fusion comptable et future évolution

Cette absorption juridique s'aligne sur une fusion comptable plus large du groupe Iliad, qui remonte au 1er janvier 2026. Cette structure vise à optimiser la gestion financière et administrative des différentes activités du groupe.

En cas de résiliation d'un abonnement Free Mobile par un client souhaitant profiter d'une offre concurrente, ou suite à un mécontentement sur la qualité des services, les démarches de résiliation restent indépendantes de cette opération structurelle. La transition se fera sans interruption de service pour les utilisateurs fidèles.