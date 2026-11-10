Free et Free Mobile fusionnent le 1er décembre : ce qui change pour les abonnés

Au 1er décembre, Free absorbe Free Mobile et seul le nom Free subsistera. Les abonnés, informés par mail, n'ont rien à faire selon l'opérateur.

Au 1er décembre 2026, les sociétés Free et Free Mobile, deux entités de l'opérateur français Free, vont fusionner. L'information figure dans un mail envoyé personnellement à chaque abonné de l'opérateur. Dans cette opération, Free, la société originelle créée en 1999, va absorber Free Mobile, lancée en 2007.

Concrètement, le nom Free Mobile disparaîtra et seule la marque Free restera. Jusqu'à présent, l'opérateur fonctionnait avec deux entités distinctes, l'une dédiée aux activités fixes comme la fibre et le WiFi, l'autre consacrée aux activités mobiles.

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Une fusion qui absorbe Free Mobile dans Free

La fusion consiste en une absorption : la société Free, plus ancienne, reprend l'ensemble de l'activité de Free Mobile. Le résultat est une structure unique qui regroupe les services fixes et mobiles sous une seule dénomination.

Cette réorganisation ne modifie pas le nom de la maison mère, qui reste Free. Elle supprime en revanche la référence à Free Mobile, présente depuis 2007 dans la communication et les documents de l'opérateur.

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Le calendrier est fixé à la date du 1er décembre. Le mail adressé aux abonnés précise cette échéance, sans indiquer d'autres étapes intermédiaires dans les informations disponibles.

Les données des abonnés concernées par le transfert

L'opération touche des données personnelles des clients. Selon la liste communiquée par l'opérateur, les données transférées comprennent l'identité, les coordonnées, la facturation et l'historique de consommation.

Free indique aux abonnés qu'ils n'ont rien à faire pour que la fusion se déroule. L'opérateur affirme ainsi que, pour ses clients, rien ne change dans l'usage de leurs services au quotidien.

Ce transfert de données s'inscrit dans le cadre de la fusion entre les deux entités. Les abonnés qui souhaitent vérifier leurs informations peuvent se référer au mail reçu de l'opérateur, qui détaille les catégories concernées.

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Ce que la fusion change pour les clients Free

Pour les clients, la principale différence concerne la communication et l'organisation interne de l'opérateur. Les services fixes et mobiles, qui étaient gérés séparément, relèvent désormais d'une même société.

Les abonnés n'ont donc pas de démarche administrative à effectuer selon Free, qui met en avant la continuité de ses services. Le passage de Free Mobile à Free se fera à la date annoncée, le 1er décembre.