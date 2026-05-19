Frédérique (L'amour est dans le pré) répond aux critiques après la création de la cagnotte

La maman de Frédérique a créé une cagnotte pour aider son couple endetté. Frédérique a pris la parole sur Instagram pour répondre aux critiques et expliquer la démarche de sa maman.

NEWS TEXT: Comment les gens peuvent imaginer... : Frédérique (L'amour est dans le pré) s'agace des critiques après le lancement de la cagnotte, font face à la générosité des internautes, mais aussi à de nombreuses critiques.

Frédérique a répondu sur Instagram ce lundi 18 mai 2026. Vidéo Femme Actuelle - FEMME ACTUELLE - 'Je me suis mise à crier au secours’ : Frédérique (L’amour est dans le pré) bouleversée après avoir dû amener sa mère à l'hôpital Ils avaient tout pour être heureux. Malheureusement, le conte de fées s'est récemment transformé en tourments. Si Pierre et Frédérique, couple emblématique de la saison 7 de, puisqu'ils se sont endettés à hauteur d'environ 1,5 million d'euros.

Une dette telle que Pierre et Frédérique ont dû arrêter leur exploitation agricole et ont même. Préoccupée par la situation de sa fille, de son gendre et de son petit-fils, la maman de Frédérique a décidé denotamment à payer le loyer de leur futur logement. À l'heure où nous écrivons ces lignes, elle s'élève à 23 175 euros. S'ils ont à plusieurs reprises remercié les donateurs, Pierre et Frédérique doivent également.

Ce lundi 18 mai 2026, la mère de famille a pris la parole en story sur Instagram pour mettre les choses au clair. Et visiblement, 'J'ai encore reçu des messages, même mes amis reçoivent des messages, de gens qui disent : 'Mais la cagnotte, c'est une honte, ils utilisent leur mère'.

En fait, les gens ne comprennent pas que la démarche vient d'une maman qui est vieillissante, qui a l'impression d'être inutile à tout depuis qu'elle a des problèmes de santé. Elle a trouvé un moyen de se rendre utile et de montrer toute l'affection qu'elle a pour nous. Ce matin, elle me dit : 'Ils commencent à nous gonfler ! Je ne suis pas sénile.

Si ça continue, c'est moi qui vais faire une vidéo pour leur dire qu'ils arrêtent de penser que je suis neuneu et que vous utilisez une femme'.

', a assuré la femme de Pierre, avant d'indiquer qu'elle réfléchissait donc à faire une vidéo avec sa maman pour que. D'ailleurs, Frédérique a noté que sa mère voyait vraiment cette cagnotte comme une aide venant d'elle et qu'elle en était fière.

'Elle va se dire : 'C'est moi qui a fait ça pour mes enfants et je trouve que c'est admirable. Et moi je l'aime très fort, autant qu'elle nous aime.





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