Frédérique s'explique sur sa santé épuisée le 24 novembre 2026. Découvrez l'état de Pierre, leur reconversion et leurs prochains déplacements.

Frédérique, révélée par la saison 7 de l'émission L'amour est dans le pré, a pris la parole pour rassurer ses abonnés le mardi 24 novembre 2026. Compagne de Pierre, elle a utilisé sa story Instagram pour faire le point sur sa santé après plusieurs mois particulièrement difficiles. Si ses douleurs au dos commencent à s'atténuer, la fatigue reste son maître mot. Elle assume ouvertement son épuisement physique et moral, tout en tentant de redonner espoir à ses followers inquiet.

Santé dégradée et fatigue intense

Frédérique souffre depuis quelque temps de douleurs récurrentes au bas du dos. Elle a confié sur les réseaux sociaux que cette zone était régulièrement bloquée, un phénomène qu'elle attribue en partie au stress accumulé durant les dernières années. Lors de sa dernière mise à jour du 24 novembre 2026, la mère de Gabriel a confirmé qu'elle allait un peu mieux, mais a insisté sur la persistance d'une fatigue intense. Elle avoue être exténuée, soulignant que son corps subit encore les contrecoups des épreuves récentes.

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Reconstruction et reconversion agricole

Frédérique et Pierre ont traversé une année éprouvante marquée par la fin de leur activité agricole traditionnelle. Le couple a dû quitter leur maison située dans le département du Gers pour des raisons professionnelles et personnelles. Grâce à une cagnotte solidaire, ils ont pu trouver un nouveau logement et se lancer dans la vente de produits du terroir sur les marchés. Cette reconversion représente un tournant dans leur vie, leur offrant une nouvelle opportunité de subsistance loin de la ferme initiale.

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Nouveau commerce et déplacements

Le couple a ouvert une boutique de produits du terroir près de Mont-de-Marsan, leur nouvelle base d'opérations. Les semaines à venir seront rythmées par la participation à plusieurs marchés de Noël. Mercredi 25 novembre, Frédéric et Pierre ont déjà prévu de prendre la route vers le Finistère. Ce déplacement leur permettra de retrouver Aymeric, un autre ancien candidat de l'émission M6, renforçant ainsi les liens avec la communauté des anciens participants.

Prochains rendez-vous et engagements

Outre le voyage vers le Finistère, Frédéric et Pierre doivent également se rendre dans le département du Rhône pour poursuivre leurs activités commerciales. Ces déplacements illustrent leur engagement à rebâtir leur quotidien tout en gérant les contraintes physiques liées à leur santé. Les abonnés suivent de près leurs avancées, espérant voir le couple surmonter définitivement les difficultés rencontrées depuis plus d'un an.