Frédéric Lopez : Un moment hors du temps pour se rencontrer et pour parler d'amour, d'amitié

Frédéric Lopez orchestre à la campagne des rencontres aussi fortes que passionnantes. Les invités partagent leurs parcours et leurs émotions, dans un cadre champêtre qui permet de mieux les connaître.

Un moment hors du temps pour se rencontrer et pour parler d'amour, d'amitié, de la vie autour d'artistes et de Frédéric Lopez . À chaque numéro, Frédéric Lopez orchestre à la campagne des rencontres aussi fortes que passionnantes.

Plein d'émotions, d'humour et de surprises, ce rendez-vous champêtre permet de mieux connaître le parcours de chacune des trois personnalités invitées qui ont dû souvent se battre contre les préjugés pour se faire une place. Anne-Elisabeth Lemoine surprise par une révélation inattendue de Frédéric Lopez sur sa participation à Un dimanche à la campagne Un dimanche à la campagne : Gilbert Montagné, en larmes, évoque le petit garçon de Rendez-vous en terre inconnue avec qui il est toujours en contact.

Déprogrammation : Un dimanche à la campagne n'est pas diffusé le 5 avril en raison d'un événement européen. Booder se livre sur sa traversée du désert après la naissance de son fils dans Un dimanche à la campagne. Tina Arena relate son enfance sous les projecteurs dans Un dimanche à la campagne. Vincent Clerc a frôlé la mort à 16 ans, il raconte dans Un dimanche à la campagne.

Le créateur de The Testaments explique la révélation de Daisy à Agnès et donne des pistes pour la saison 2. Atlan est enfin envoyé en prison, Pablo embrasse Salomé dans Un si grand soleil. Exclu, Pas vu à l'écran dans Virgin River, Tim Matheson dévoile une scène coupée au montage dans laquelle il s'est





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