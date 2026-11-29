L'animateur français, né en 1967, souffre d'otospongiose et perd progressivement l'audition. Une pathologie osseuse qui impacte sa carrière de journaliste.

Frédéric Lopez, la figure emblématique de la télévision française, a récemment partagé avec courage les détails de sa santé physique. Le présentateur, né le 4 avril 1967 à Pau dans les Pyrénées-Atlantiques, a ouvert son cœur sur une condition médicale qui affecte directement sa profession.

Ce journaliste et animateur de radio souffre d'une otospongiose, une maladie rare qui se développe au niveau de l'oreille moyenne. Cette pathologie osseuse provoque la fixation de l'étrier, un petit os crucial pour la transmission des sons. Le résultat est une dégradation progressive de l'acuité auditive, une réalité douloureuse pour un homme dont le métier repose sur l'écoute.

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Dégradation auditive et traitement médical

Frédéric Lopez a subi une intervention chirurgicale pour tenter de restaurer l'ouïe de son oreille droite. Malheureusement, cette opération n'a pas donné les résultats escomptés. L'animateur confirme qu'il n'entend plus rien de ce côté-là, subissant désormais une surdité unilatérale complète.

Outre la perte auditive, l'homme de 59 ans doit composer avec des acouphènes permanents. Il décrit ces bruits internes comme étant comparables au ronflement constant d'un aspirateur. Cette situation complexe a contraint Frédéric Lopez à adapter son quotidien et à porter désormais un appareil auditif pour compenser ses facultés restantes.

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Impact professionnel et quotidien

Cette atteinte médicale a eu des répercussions directes sur les activités quotidiennes de l'animateur. Il indique ne plus disposer que de 50% de ses facultés auditives initiales. Cette réduction impose une restructuration de son environnement sonore, surtout lors de ses participations à des réunions ou des enregistrements.

Frédéric Lopez déplore le regard souvent gêné que portent certains interlocuteurs sur le port d'aides auditives. Il compare cette situation à l'usage des lunettes, estimant qu'il n'y a aucune raison de honte à porter un tel équipement. Pour lui, cette technologie est un outil nécessaire pour maintenir une communication fluide et efficace.

Parcours et confidences personnelles

Depuis ses débuts en 1992 sur la chaîne Télé Lyon Métropole, Frédéric Lopez a marqué l'histoire de la télévision française. Il a notamment animé Rendez-vous en terre inconnue sur France 2, une émission connue pour sa bienveillance. Il a également travaillé pour TF1 et LCI, laissant une empreinte durable dans le paysage médiatique national.

En dehors de ses confidences médicales dans Nice-Matin, l'animateur a également abordé des sujets plus intimes. Il a partagé ses réflexions sur l'amour, y voyant une notion éphémère nécessitant une attention constante. Ces révélations ajoutent une profondeur supplémentaire à l'image publique de ce professionnel de l'information.