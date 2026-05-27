Frédéric Fauthoux, coach de la JL Bourg, sur l'élimination contre Monaco et la saison : 'On a perdu le Championnat' - L'Équipe

Le coach de la JL Bourg, Frédéric Fauthoux, a commenté l'élimination contre Monaco en Eurocoupe et la saison en Betclic Elite. Il a déclaré que la victoire en Eurocoupe a coûté cher à son équipe et qu'ils ont été bien plus forts que la JL Bourg. Il a également exprimé sa frustration et son manque d'excitation après la saison. Il a salué le travail de Terry Tarpey aux rebonds et a souligné l'importance des leaders avec la rotation de joueurs.

Frédéric Fauthoux , entraîneur de Bourg après l' élimination contre Monaco : 'Quand on a gagné l' Eurocoupe , on a perdu le Championnat' Frédéric Fauthoux a terminé sa saison en club par un revers mercredi face à Monaco .

(A. Martin/L'Équipe) Frédéric Fauthoux, le coach de la JL Bourg, estime que la campagne victorieuse en Eurocoupe a coûté cher en Betclic Elite à son équipe, éliminée deux victoires à zéro par Monaco (114-103) mercredi.

'Ils ont été beaucoup plus forts que nous, j'espère qu'ils seront rois de France maintenant, comme à chaque fois qu'ils nous battent... Mais j'en sors très frustré, il y avait une atmosphère pas bonne, pas saine dans ce match. Bravo aux joueurs de Monaco qui ont sorti de grosses actions, mais autour, le reste est agaçant, l'attitude qui s'en dégage... Et on leur laisse tout faire.

Quand tu es arbitré comme des princes, tu peux tout te permettre. Ils en profitent et ils ont bien raison. Il y avait un très beau truc à jouer pour nous cette saison, un espace qui ne se représentera pas avant un petit moment, peut-être. Mais, on a perdu le Championnat, quelque chose s'est cassé ensuite, on a eu du mal à retrouver cette excitation, cette énergie.

Mais je n'en veux à personne, ça démontre qu'ils (les joueurs) sont humains. L'Eurocoupe était l'aboutissement de quelque chose. On est unis à vie par un super trophée.

' Faire deux gros matches en 48 heures avec une rotation de sept joueurs n'était pas facile. On savait qu'on mettait notre saison en péril sur le premier match lundi. Mais ce sont des joueurs de grand talent et de grande expérience, physiquement, techniquement, qui savent jouer ces matches à pression. Je voudrais souligner le travail de Terry Tarpey aux rebonds (11 points, 13 rebonds).

Tous nos leaders doivent être bons car on n'a pas le choix avec cette rotation





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