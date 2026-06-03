Frédéric Augis dément l'annulation du recours de Christophe Bouchet et critique une "mise en scène"

Le président de la Métropole de Tours, Frédéric Augis, a démenti via Facebook l'annonce de Christophe Bouchet concernant le retrait de son recours contre son élection, reprochant à l'ancien maire de Tours d'avoir privilégié la communication médiatique au détriment des démarches juridiques. L'audience s'est tout de même tenue et le rapporteur public a préconisé le rejet.

Frédéric Augis a démenti l'annulation du recours de Christophe Bouchet contre son élection à la présidence de la Métropole de Tours, dans un message posté sur Facebook.

Ce message, publié le mercredi 3 juin, fait suite à l'annonce faite la veille par Christophe Bouchet lors d'une conférence de presse, où il déclarait renoncer à son recours. Frédéric Augis, maire de Joué-lès-Tours et président de la métropole, tient à rétablir les faits selon lesquels le recours n'a pas été annulé mais a simplement été déposé hors délai.

Il souligne que pour qu'un recours soit valablement retiré, il faut en informer officiellement la juridiction dans les délais impartis, ce qui n'a pas été fait selon lui. L'audience concernant ce recours s'est tenue le mercredi matin à Orléans, et le rapporteur public a préconisé son rejet. Pour Augis, l'annonce médiatique de Bouchet ressemble davantage à une mise en scène visant à masquer une défaite judiciaire prévisible qu'à une démarche juridique sérieuse.

Il regrette le temps perdu dans une procédure aux fondements fragiles et réaffirme son focus sur les dossiers importants pour l'avenir de la métropole et le service aux citoyens





actufr / 🏆 1. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Frédéric Augis Christophe Bouchet Métropole De Tours Recours Élection Contentieux

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jean-Christophe Amarantinis, l'entrepreneur marseillais du soin devenu patron des patronsJean-Christophe Amarantinis, l'entrepreneur marseillais du soin devenu patron des patrons

Read more »

Mariés au premier regard : Christophe s'est-il fait 'enfumer' par Margaux ?Le bilan avec Estelle lui donne la réponse qu'il attendait. Le jeune homme, très stressé, a fait les frais d'une blague de ses copains qui espéraient bien le détendre.

Read more »

Un soutien indéfectible apporté à Christophe GleizesAprès six mois passés sur la façade de l’hôtel du Département, la bâche de soutien à Christophe Gleizes a été installée, ce mardi, aux Archives et bib...

Read more »

En soutien à Christophe Gleizes, le Département lance un concours journalistique pour ses collégiensDéjà sur d’autres murs, la bâche de soutien à Christophe Gleizes s’installe aux Archives. L'occasion aussi d'annoncer un concours collégien.

Read more »