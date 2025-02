Fred Raillard: L'Intelligence Artificielle, Un Changement de Civilisation

Cofondateur de l'agence de publicité Fred & Farid, Fred Raillard lance magination, le premier studio de création 100% IA. Dans un entretien avec Xavier de Moulins pour Au cœur de la création, il aborde les opportunités et les dangers de cette technologie révolutionnaire, et appelle à une réflexion éthique sur son utilisation.

Fred Raillard , cofondateur de l'agence de publicité Fred & Farid, a lancé magination, le premier studio de création 100% IA. Il voit cette technologie à la fois comme une opportunité inédite, mais aussi une menace potentielle pour la production. « C'est hyper dangereux parce que plus on pratique, plus on se rend compte de la place qu'elle va occuper dans toute notre société et dans la création », indique l'invité de Xavier de Moulins dans Au cœur de la création, un podcast RTL.

Et d'ajouter : « On pensait tous que l'intelligence artificielle allait d'abord attaquer les professions logiques et que la création serait épargnée, parce que ce n'était pas logique, on ne pouvait pas le processer avec la machine : Kandinsky a inventé l'art abstrait en découvrant une de ses toiles à l'envers sur le mur. En fait, l' IA a pris tout le monde par surprise ».\Un outil au service de l'homme ? Il ne s'agit pas pour Fred Raillard d'une révolution, mais bien d'un 'changement de civilisation. Lorsque l'AI sera, parce que c'est ce qui va se passer, supérieurement intelligente, plus intelligente que l'humain le plus intelligent, mais aussi plus intelligente que l'ensemble des humains combinés, ce sera un outil qui va revisiter toute la société: l'urbanisme, l'architecture, l'éducation, la santé, la politique même. On a toujours été quand même plus intelligent que les animaux qu'on a croisés, ou l'impression d'être plus intelligent que les végétaux, même s'il y a une intelligence végétale, mais on n'a jamais été mis en danger par une intelligence. C'est la première fois qu'on est mis en danger.' Il a pourtant décidé d'utiliser l'intelligence artificielle dans son métier et d'en faire une alliée: 'De toute façon on n'a pas le choix, il faut y aller. Il y a une phrase aux États-Unis, c'est 'quand tu ne peux pas lutter contre, épouse, vas-y.' Et donc maintenant, il faut rentrer dans l'IA, et c'est ce qu'on essaye de faire à notre petite échelle.' Fred Raillard appelle tout de même à une réflexion éthique sur l'utilisation de l'IA, pour qu'elle soit un outil au service de l'homme, et non l'inverse





RTLFrance / 🏆 82. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Intelligence Artificielle IA Fred Raillard Magination Studio De Création Changement De Civilisation Ethique Au Coeur De La Creation

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

L'Iran lance des missiles guidés par intelligence artificielle lors d'exercices militaires dans le GolfeL'armée iranienne a mené des exercices militaires dans le Golfe avec des missiles guidés par intelligence artificielle, affirmant qu'ils visent à protéger des sites sensibles.

Lire la suite »

Doctolib lance un assistant de consultation dopé à l'intelligence artificielleDoctolib propose un nouvel assistant de consultation basé sur l'IA permettant aux médecins de se concentrer davantage sur leurs patients en automatisant la prise de notes. Cet assistant est payant et coûte 79 euros par mois.

Lire la suite »

L’intelligence artificielle française Mistral AI lance son assistant Chat sur les smartphonesLe Chat de l’intelligence française Mistral AI est disponible depuis le jeudi 6 février sur l’App Store et le Play Store. La licorne tricolore, parfois considérée comme le seul espoir du continent européen, entend bien rivaliser avec les robots conversationnels de ses homologues étasuniens et chinois.

Lire la suite »

Intelligence artificielle : Microsoft lance une fondation pour « une IA responsable » aux Émirats arabes unisLe géant américain du logiciel Microsoft va lancer une fondation pour une intelligence artificielle « responsable » qui sera située à Abou Dhabi (Émirats arabes unis)

Lire la suite »

Intelligence artificielle : Emmanuel Macron lance la stratégie 'Notre-Dame'Lors du premier jour du sommet sur l’intelligence artificielle à Paris, Emmanuel Macron a annoncé l’accélération des initiatives françaises sur le sujet.

Lire la suite »

Intelligence artificielle : ce que l’IA chinoise DeepSeek dit des catholiques en ChinePour savoir comment le nouveau robot conversationnel chinois intègre la censure gouvernementale, un journal américain, le National Catholic Register, l’a questionné sur la foi et la situation des catholiques en Chine. Ses conclusions sont en demi-teintes.

Lire la suite »