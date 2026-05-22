Fred Neidhardt's Autobiography of His Impersonations

Fred Neidhardt, a renowned author of comic books, shares his experiences of impersonating others and the challenges he faced in his book. He recounts his early days of impersonating people and sending them to newspapers for laughs. He also talks about his collaboration with Fabrice Tarrin and the pressure of creating impersonations every month.

Auteur de BD résidant à Montpellier, Fred Neidhardt a réalisé de nombreuses impostures dans les années 2000 qu'il raconte dans un album autobiographique drôle et intelligent.

Fred Neidhardt revient dans un récit autobiographique sur les impostures qu’il a réalisées avec son compère Fabrice Tarrin pour L’Écho des Savanes notamment.les impostures dont il était passé maître avec son camarade Fabrice Tarrin. Désormais, presque, rangé des affaires, l'auteur de bandes dessinées, résidant à Montpellier depuis 2009, est revenu sur ses principaux faits d'armes dans la festival de la BD de Sérignan. Un récit particulièrement drôle et très malin quant à l'introspection menée par Fred Neidhardt.

Un regard critique rétrospectif à la fois personnel et sur une époque, pas si lointaine, qui ne s'évite pas les reproches. Alors ça je vais l'expliquer dans la suite où je raconterai les racines du mal. Cela vient probablement de mon grand-père, du côté de ma mère, qui était un gros farceur. J'allais chez lui quand j'étais gamin et il me racontait les pires farces qu'il avait faites.

Quand il était jeune à l'école des Beaux-Arts, il y avait des anciens Poilus dans une promotion au dessus de la sienne qui, ayant frôlé la mort de très près, étaient très borderlines. Ils ont fait croire à leur surveillant général qu'ils allaient lui couper la tête et il a fait un arrêt cardiaque. On peut peut-être dire que mon goût pour la blague est héréditaire.

En même temps avec Fabrice Tarrin vous avez un complice parfait pour vous entraîner mutuellement. C'est vrai qu'on s'est bien trouvés tous les deux. En fait, la première fois qu'on a vraiment passé du temps ensemble, c'était à l'atelier des Vosges où il travaillait avec d'autres dessinateurs, on a passé la nuit à faire des canulars téléphoniques. C'est comme ça qu'on s'est dit, qu'on avait des atomes crochus.où j'ai fait mes débuts dans les années 90.

Je faisais des blagues pour mon plaisir, souvent avec Fabrice d'ailleurs, et ensuite je les racontais dans le journal. C'était un peu les prémices mais mon basculement professionnel c'est vraiment au moment où, comme je raconte dans mon bouquin, avec Fabrice on a fait cette blague à Frantico (ndlr : un blogueur BD qui était en fait Lewis Trondheim).

On a fait une double imposture : premièrement en insérant une page dans son blog et, ensuite, en envoyant une fausse page à qui l'a publiée. Quand il s'en est aperçu, le rédacteur en chef était furax. On l'a rencontré plus tard à Angoulême et, après nous avoir engueulé, il nous a proposé de nous embaucher pour faire des farces. C'était un peu inattendu et inespéré.

On s'est alors retrouvés professionnels de la blague à faire chaque mois une série d'impostures sur un thème qu'on avait choisi nous-mêmes en toute liberté. C'est assez particulier parce qu'il y a une pression professionnelle. Moi j'étais tendu pour deux raisons. La première, c'est qu'on se mettait dans des situations qui consistent quand même à faire chier les gens donc on peut avoir des réactions.

Un provocateur doit s'attendre à ce qu'il y ait des réactions, c'est logique. C'est vrai que maintenant, il y a de plus en plus de provocateurs qui s'offusquent d'avoir provoqué mais cela fait partie du jeu. Donc, ça, c'était un peu stressant. Est-ce qu'on va me taper sur la gueule ?

Est-ce que je vais finir en garde à vue ? Et en même temps, est-ce que je vais réussir ma blague ou est-ce que je vais complètement la foirer ? Il y avait quand même cinq pages à remplir par mois.

C'était une double pression mais on se mettait dans une dynamique de production de blagues, de conneries, qui faisait qu'on était amené à se retrouver dans des situations qu'on n'aurait jamais créées si on n'avait pas eu cette obligation mensuelle. Et, forcément, c'était assez grisant





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