Fraude aux Compteurs Linky : Un Ex-Employé d'Enedis Mis en Examen

Un ancien employé d'Enedis a été arrêté et mis en examen pour fraude aux compteurs Linky. Il est accusé d'avoir trafiqué des centaines de compteurs, réduisant artificiellement la consommation de ses clients et causant un préjudice important à Enedis.

Un ancien employé d' Enedis a été arrêté et mis en examen pour des faits de fraude aux compteurs Linky . Il est soupçonné d'avoir trafiqué des centaines de compteurs électriques, réduisant artificiellement la consommation de ses clients de 80 à 90 %. Les faits ont été commis dans la Gironde , depuis 2019, causant un préjudice estimé à plus d'1,1 million d'euros à Enedis . Le suspect aurait touché près de 300 000 euros en rémunération.

L'arrestation a suivi une enquête menée par la compagnie de gendarmerie d'Arcachon, qui a révélé un trafic organisé où le suspect se faisait rémunérer 800 euros pour chaque intervention. Les investigations ont permis de saisir des biens appartenant au suspect, notamment une BMW, une maison à Saint-Aubin-de-Médoc, un appartement à Argelès, un camping-car et 72 000 euros sur ses comptes. Le suspect a été placé sous contrôle judiciaire et renvoyé devant le tribunal correctionnel de Bordeaux le 15 mai prochain. Il fait face à des accusations d'escroquerie au préjudice d'un organisme chargé d'une mission de service public, un délit passible de sept ans de prison et 750 000 euros d'amende.





