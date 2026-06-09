Frappes russes : quatre morts et une quinzaine de blessés dans la région de Kharkiv

Les autorités ukrainiennes ont recensé quatre morts et une quinzaine de blessés dans la région de Kharkiv, suite à des frappes russes. Les bombardements russes font quasiment chaque jour des morts et des blessés dans des zones résidentielles en Ukraine.

Un incendie après des frappes russes dans la région de Kharkiv , le 9 juin 2026. (photo du Service national des situations d'urgence d' Ukraine ) S'abonner permet de commenter les articles.

Et pas que : vous pouvez les consulter et les offrir à vos proches. De nouvelles frappes russes sur la région de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, ont fait quatre morts et une quinzaine de blessés, ont annoncé les autorités locales ce mardi 9 juin. Lundi, d'autres bombardements russes ont fait plusieurs morts et une trentaine de blessés notamment dans la ville de Zaporijjia, au sud-est du pays.

Malgré les attaques, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a échangé lundi au téléphone avec les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner afin de relancer les négociations pour trouver une issue à la guerre. Les autorités ont recensé mardi quatre morts et une quinzaine de blessés dans la région de Kharkiv, suite à des frappes russes.

A Tchouhouïv, une femme de 22 ans, une femme de 56 ans, une femme de 70 ans et un homme de 56 ans ont été tués, a indiqué le gouverneur militaire de la région, Oleg Synegubov. A Kharkiv même, les frappes ont fait 15 blessés, a ajouté cette source. Les bombardements russes font quasiment chaque jour des morts et des blessés dans des zones résidentielles en Ukraine.

Kiev réplique en frappant régulièrement des cibles en zone occupée, mais également en territoire russe. L'Ukraine a été touché par plusieurs bombardements russes lundi, qui ont tué au moins quatre civils et fait plus de 30 blessés. Le chef de l'administration régionale, Ivan Fedorov, a annoncé que des frappes de drones russes à Zaporijjia avaient tué deux femmes et blessé 18 civils, dont quatre enfants âgés de 5 à 12 ans.

Il a publié sur Telegram des photos montrant deux corps gisant sous des couvertures de survie et d'autres où l'on voit les fenêtres brisées d'un immeuble résidentiel, ainsi que des kiosques commerciaux très endommagés. Une femme de 49 ans a également été tuée lors d'un bombardement russe à Nikopol, dans la région de Dnipropetrovsk (centre-est), où dix autres personnes ont été blessées lors d'autres frappes, selon les autorités locales.

Dans la région de Soumy (nord-est), un civil de 71 ans circulant à vélo a été tué par des tirs russes sur la commune de Seredyna-Bouda située à la frontière avec la Russie, a indiqué le chef de l'administration régionale ukrainienne, Oleg Grigorov. D'autres frappes russes ont par ailleurs blessé au moins sept civils à Sloviansk, dans la région de Donetsk (est), et au moins trois autres dans la région d'Odessa (sud), toujours d'après les pouvoirs locaux.

Lundi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est entretenu lors d'une conversation téléphonique avec les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner, dans la perspective de relancer les négociations. Le dirigeant ukrainien a évoqué à plusieurs reprises la possibilité d'une visite des deux émissaires à Kiev, ce qui serait une première depuis le début de l'invasion russe à grande échelle, en février 2022.

Ces derniers mois, plusieurs cycles de négociations sous l'égide des Etats-Unis n'ont pas réussi à rapprocher Kiev et Moscou d'un accord, le processus s'enlisant davantage à mesure que l'attention de Washington se déplaçait vers l'Iran. La semaine dernière, Volodymyr Zelensky a proposé à son homologue russe Vladimir Poutine une rencontre en tête-à-tête afin de négocier une sortie du conflit, mais ce dernier a refusé, exigeant un accord final avant toute rencontre.

Depuis l'invasion russe massive de l'Ukraine, lancée en février 2022, au moins 15 850 civils ont été tués et 44 800 blessés dans ce pays, selon le dernier décompte de l'ONU établi en avril. D'après cette source, plus de 13 000 de ces civils ont perdu la vie dans les zones contrôlées par Kiev, tandis que plus de 2 800 sont morts dans les territoires occupés par l'armée russe





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