Frappes russes à Kiev : Zelensky affirme que Poutine ne se prépare pas à la paix

Des frappes russes ont visé cinq districts de Kiev mercredi matin, faisant au moins un mort et trois blessés. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que ces frappes montrent que le président russe Vladimir Poutine n'est pas prêt à la paix. Zelensky a appelé à l'unité et au soutien de tous les partenaires dans la lutte pour une issue juste à la guerre.

Mercredi matin, des frappes russes ont visé cinq districts de Kiev , provoquant au moins un mort et trois blessés. L'attaque, qui intervient après une alerte aux missiles balistiques, montrerait que le président russe Vladimir Poutine n'est pas prêt à la paix, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky . « Seules des mesures fortes et une pression sur la Russie peuvent mettre fin à cette terreur.

Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est l'unité et le soutien de tous nos partenaires dans cette lutte pour une issue juste à la guerre », a déclaré Zelensky dans un message en ligne. Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a confirmé la mort d'une personne et les trois blessés sur Telegram. Selon les informations préliminaires, un incendie a été provoqué sur le terrain d'une entreprise. Klitschko a ensuite précisé que la victime et un blessé hospitalisé se trouvaient dans le district d'Obolon, et non de Podilsky comme initialement annoncé. Une jeune fille de neuf ans a également été blessée dans le district d'Obolon et hospitalisée, tandis qu'un autre blessé a été soigné sur place ailleurs dans la capitale. Volodymyr Zelensky a déclaré son ouverture à un « échange » de territoires avec la Russie dans un entretien accordé au quotidien britannique « The Guardian ». Cette déclaration s'inscrit dans le contexte des négociations de paix potentielles menées sous l'égide des États-Unis.





