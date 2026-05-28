Frappes meurtrières au Liban sud malgré le cessez-le-feu

Au moins 14 morts dans des frappes israéliennes au Liban sud, alors que le cessez-le-feu est violé et que les tensions s'accroissent avant des négociations à Washington.

Au moins 14 personnes ont été tuées jeudi dans le sud du Liban lors de frappes israéliennes intensifiées, malgré un cessez-le-feu théoriquement en vigueur depuis le 17 avril.

L'armée israélienne a étendu sa zone de combat contre le Hezbollah pro-iranien, visant des zones situées jusqu'à quarante kilomètres de la frontière. Les bombardements ont touché plusieurs villes, dont Saïda, Tyr et Nabatiyé, détruisant des immeubles résidentiels et des véhicules. Selon le ministère libanais de la Santé, une frappe à l'aube contre une voiture a tué six personnes, dont deux enfants et leurs parents. Un photographe de l'AFP a observé d'épais panaches de fumée et des détonations continues.

L'armée libanaise a également annoncé la mort d'un militaire dans une attaque israélienne dans la région de Nabatiyé. Malgré l'escalade, des habitants comme Ghazouane Halawani refusent de quitter leur ville, affirmant leur attachement à leur terre. Cette escalade survient alors que les deux pays se préparent à une réunion militaire à Washington vendredi, avant une nouvelle session de négociations prévue les 2 et 3 juin.

En parallèle, les États-Unis mènent des pourparlers avec l'Iran, qui cherche à inclure le front libanais dans tout accord régional. Le Hezbollah continue de revendiquer des tirs et des attaques de drones contre les forces israéliennes avançant dans le sud. Le cessez-le-feu, convenu en avril, n'a jamais été respecté, chaque camp accusant l'autre de violations.

Depuis le 17 avril, l'armée israélienne a maintenu ses frappes, tandis que le Hezbollah a multiplié les attaques de drones explosifs sur le nord d'Israël après l'assassinat d'un de ses chefs militaires le 6 mai dans la banlieue sud de Beyrouth. Le Liban a été entraîné dans le conflit régional lorsque le Hezbollah a ouvert un front contre Israël le 2 mars en soutien à l'Iran, après une attaque israélo-américaine le 28 février.

Depuis le début des hostilités, les frappes israéliennes ont tué plus de 3 269 personnes au Liban, selon un bilan actualisé du ministère de la Santé. Les récents ordres d'évacuation israéliens ont poussé des milliers de civils à fuir, mais beaucoup restent malgré les dangers. Les frappes sur Tyr, une ville millénaire, sont perçues par les habitants comme une tentative de détruire leur histoire et leur civilisation.

Les équipes de secours travaillent sans relâche pour dégager les décombres et évacuer les blessés. La communauté internationale appelle à la désescalade, mais les combats se poursuivent, faisant craindre une nouvelle guerre ouverte au Moyen-Orient





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