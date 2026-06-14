Frappes israéliennes meurtrières à Beyrouth : l'accord Iran-USA menacé

Des frappes aériennes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth ont fait trois morts et risquent de faire échouer les négociations secrètes entre l'Iran et les États-Unis. L'Iran avait pourtant émis des avertissements sur les lignes rouges et exigeait un cessez-le-feu au Liban.

Le conflit au Moyen-Orient s'est une nouvelle fois intensifié dimanche 14 juin avec des frappes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth , un bastion du Hezbollah .

Ces attaques, présentées par Israël comme une riposte aux tirs du groupe chiite sur son territoire, ont causé la mort de trois personnes. L'Iran, principaux parrain du Hezbollah, avait pourtant prévenu que toute attaque contre la capitale libanaise constituerait une ligne rouge. Cette violation perçue comme une escalade dangereuse intervient alors que des négociations secrètes entre Téhéran et Washington se tenaient, menant à un projet d'accord de paix conditionnel.

L'Iran avait demandé un cessez-le-feu complet au Liban comme préalable à tout accord. Israël, pour sa part, a justifié ses frappes par la nécessité de répondre aux attaques du Hezbollah, qui a revendiqué plusieurs actions contre l'armée israélienne dans le sud du Liban. L'armée israélienne a précisé avoir visé un centre de commandement du mouvement chiite.

Les bombardements, qui ont touché le secteur de Ghobeiry, ont semé la panique parmi les civils, avec des débris recouvrant les rues commerçantes et des habitants fouillant les décombres. La défense civile libanaise a signalé des blessés. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait lui-même annoncé ces frappes, rappelant sa mise en garde de début juin : Beyrouth serait visée si le Hezbollah attaquait les localités du nord d'Israël.

Il a également reçu le soutien de Washington, qui a appelé à un cessez-le-feu tout en condamnant les tirs du Hezbollah. Cette dynamique de représailles croisées menace directement le fragile processus de négociations. Le principal négociateur iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a accusé les États-Unis de ne pas respecter leurs engagements, estimant que l'absence d'un arrêt complet des hostilités au Liban compromettait les pourparlers.

La situation est d'autant plus complexe que deux ministres israéliens d'extrême droite avaient appelé juste avant à des frappes de représailles sur la banlieue sud de Beyrouth. Parallèlement, l'agence nationale d'information libanaise (Ani) a rapporté des frappes israéliennes sur plus d'une vingtaine de localités, dont la ville de Nabatiyé, dans le sud du pays, précédées et suivies d'appels israéliens à évacuer une trentaine de zones.

Le Liban a été entraîné dans le conflit le 2 mars lorsque le Hezbollah a commencé à viser Israël en soutien à l'Iran. Depuis, les bombardements israéliens n'ont cessé de s'intensifier, faisant plus de 3 700 morts selon les autorités de Beyrouth. Cette guerre ouverte persiste malgré l'annonce début juin d'un accord de très courte durée sur la question des pourparlers entre le Liban et Israël à Washington, un projet rejeté catégoriquement par le Hezbollah.

L'objectif affiché par Israël reste la pression militaire pour obtenir la fin des tirs du groupe chiite. Au-delà du théâtre libanais, d'autres foyers de tension existent, comme des frappes américaines en Syrie liées à l'Iran, mais c'est bien la explosion du front libanais qui menace de faire dérailler les efforts diplomatiques entre Téhéran et Washington. L'accord secret évoqué devait être signé "dans les prochains jours" selon certaines sources, mais l'escalade actuelle en rend la conclusion incertaine.

La communauté internationale observe avec inquiétude la dégradation d'une situation déjà explosive, où chaque frappe alimente le cycle de la vengeance et érode les chances de paix





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