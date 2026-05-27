Frappes israéliennes au Liban malgré la trêve et espoirs diplomatiques qui s'éloignent

Israël poursuit ses opérations militaires au Liban en élargissant ses frappes au-delà de la ligne jaune, causant de nombreuses victimes civiles, tandis que les chances d'un accord entre les États-Unis et l'Iran semblent diminuer.

Malgré l'annonce d'une trêve , les forces israéliennes continuent de mener des frappes aériennes au Liban , affirmant viser les infrastructures du Hezbollah . En parallèle, les perspectives d'un accord rapide entre les États-Unis et l' Iran semblent s'assombrir, ajoutant une dimension diplomatique complexe au conflit régional.

Sur le terrain, l'armée israélienne a élargi ses opérations terrestres au-delà de la "ligne jaune" qu'elle avait établie dans le sud du Liban, une zone tampon située à environ dix kilomètres de la frontière. Le Hezbollah a rapporté des affrontements directs avec les soldats israéliens près de Zawtar el-Charqiyé, au nord du fleuve Litani, marquant une intensification des combats.

L'armée israélienne a diffusé de nouveaux appels à l'évacuation destinés aux habitants de Nabatiyé, une ville du sud qui a subi plusieurs frappes récentes. Selon le ministère libanais de la Santé, les attaques de mardi ont causé la mort de 31 personnes, dont quatre enfants et trois femmes, et fait 40 blessés. Au moins 14 des victimes se trouvaient à Burj al-Shamali, près de Tyr.

Au total, ce sont plus de 50 localités du sud et de l'est du Liban qui ont été visées par ces bombardements. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a justifié l'élargissement de l'offensive en déclarant que l'objectif était d'intensifier l'action et de renforcer la zone de sécurité pour protéger les localités du nord d'Israël. Le conflit, qui a débuté début mars, a déjà fait au moins 3 213 morts selon les autorités sanitaires libanaises.

Cette poursuite des hostilités intervient alors même que les discussions diplomatiques entre Washington et Téhéran piétinent, soulevant des interrogations sur la capacité à instaurer une paix durable dans la région





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