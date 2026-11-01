Frappes israéliennes à Gaza : huit morts, dont un enfant, selon la Défense civile

Huit personnes, dont un enfant, ont été tuées lors de frappes israéliennes sur la bande de Gaza, dimanche 1er novembre, selon la Défense civile.

Plusieurs frappes israéliennes sur la bande de Gaza ont tué huit personnes, dont un enfant, ce dimanche 1er novembre. Cinq victimes sont à déplorer à Khan Younès, dans le sud du territoire, et trois autres à Gaza-Ville.

Frappes israéliennes meurtrières à Khan Younès et Gaza-Ville

Le bilan a été communiqué dans un message de la Défense civile, organisation de premiers secours opérant sous l'autorité du mouvement islamiste Hamas, qui gouverne la bande de Gaza. Les hôpitaux locaux ont confirmé avoir reçu les corps des victimes ainsi que plusieurs blessés.

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Le ministre de l'Intérieur de la bande de Gaza a affirmé que des avions israéliens avaient visé plusieurs policiers en service à Khan Younès. Cette affirmation émane des autorités de Gaza et correspond à la version des faits qu'elles ont donnée.

Sollicitée par l'AFP, l'armée israélienne a indiqué avoir pris pour cible " un terroriste " dans le sud du territoire, ainsi que plusieurs autres personnes dans le nord. Elle a précisé être en train d'examiner le résultat de ces frappes.

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Contexte de l'offensive militaire à Gaza

Ces frappes s'inscrivent dans le cadre de l'offensive militaire israélienne lancée à Gaza après l'attaque sans précédent menée par le Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023. Cette opération a conduit à la fuite de quasiment toute la population gazaouie.

Selon le ministère de la Santé du territoire, dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU, la guerre a fait plus de 74 500 morts à Gaza. Ce bilan humain constitue l'un des éléments centraux de la situation actuelle dans le territoire.

Les frappes du 1er novembre interviennent donc dans un contexte humanitaire très dégradé, marqué par des déplacements massifs de population et un nombre très élevé de victimes depuis plus de deux ans.

Réactions politiques et bilan humanitaire

Lors d'une prise de parole devant l'ONU, Mahmoud Abbas a critiqué la politique israélienne, estimant qu'elle menace la vie et l'existence même du peuple palestinien. Ses propos font partie des réactions politiques suscitées par la situation à Gaza.

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Cet épisode met en lumière la gravité de la situation sur le terrain, où les frappes, les pertes civiles et les déplacements de population continuent de peser sur les habitants du territoire et sur les équipes de secours.