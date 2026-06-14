Frappes israéliennes à Beyrouth : trois morts, l'Iran promet des représailles et les négociations avec Washington menacées

Une frappe aérienne israélienne a fait trois morts dans la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, le 14 juin 2026. L'Iran a immédiatement réagi en promettant que cette attaque ne resterait pas impunie, soulevant des inquiétudes quant à la poursuite des négociations nucléaires avec les États-Unis. Benjamin Netanyahu a justifié l'opération comme une réponse aux tirs du Hezbollah, tandis que le Hezbollah a admis avoir mené des attaques contre des soldats israéliens au Liban. La défense civile libanaise fait état de six blessés et d'un important dégât matériel. Ces événements surviennent alors que Donald Trump avait annoncé un accord imminent avec Téhéran. L'Iran exige un cessez-le-feu complet au Liban pour tout accord avec Washington.

Trois personnes ont été tuées dimanche dans des frappes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth , bastion du Hezbollah pro-iranien, une attaque dont l'Iran a averti qu'elle ne resterait pas impunie et compromettait les négociations de paix avec Washington.

Donald Trump avait affirmé samedi qu'un accord avec Téhéran devait être signé dimanche. Mais ces frappes israéliennes sur la capitale libanaise, les deuxièmes en une semaine et qu'Israël dit avoir mené en riposte à des tirs du Hezbollah sur le nord de son territoire, fragilisent la situation.

L'Iran - qui avait prévenu que viser la capitale libanaise constituait une ligne rouge - avait tiré il y a une semaine des missiles contre Israël qui venait de viser la banlieue sud de Beyrouth. Israël avait riposté, mais les deux parties avaient mis fin lundi dernier aux hostilités à l'appel de Donald Trump. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a annoncé dimanche des frappes dans le quartier de la Dahiyé, à Beyrouth (...

) en réponse aux tirs du Hezbollah en direction du territoire israélien, dans un bref communiqué, ajoutant qu'Israël ne tolèrerait aucune attaque sur son territoire. Le Hezbollah a revendiqué dimanche plusieurs attaques contre des soldats israéliens dans le sud du Liban, mais sans faire état à ce stade d'attaques contre le nord d'Israël. L'armée israélienne a indiqué avoir mené une frappe de précision sur un centre de commandement du mouvement chiite pro-iranien.

Des habitants recherchent des survivants sur le site d'une frappe aérienne israélienne qui a ciblé un bâtiment dans la banlieue sud de Beyrouth, le 14 juin 2026 au Liban. Un correspondant de l'AFP y a vu de la fumée et de la poussière s'élever près d'un appartement endommagé. Des débris recouvraient la rue, commerçante, où des habitants fouillaient les décombres dans un climat de panique.

Trois corps ont été dégagés des décombres, tandis que six blessés ont été hospitalisés, selon la défense civile libanaise. Il ne fait aucun doute que ces crimes ne resteront pas impunis, a réagi à Téhéran le général Mohammad-Jafar Assadi, vice-responsable du commandement interarmées iranien, cité par l'agence Defa Press, spécialisée dans les questions militaires, et repris par les médias iraniens.

Le principal négociateur iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a lui accusé les Etats-Unis de ne pas respecter leurs engagements, compromettant, selon lui, les pourparlers avec Washington. L'Iran conditionne tout accord avec les Etats-Unis à un cessez-le-feu complet y compris au Liban. M. Netanyahu avait averti début juin que son pays frapperait Beyrouth si le Hezbollah visait les localités du nord d'Israël, invoquant le soutien de Washington en ce sens.

Plus tôt dimanche, deux ministres israéliens d'extrême droite avaient appelé à des frappes de représailles sur la banlieue sud de Beyrouth. Par ailleurs dimanche, l'agence de presse officielle libanaise Ani a rapporté des frappes israéliennes sur plus d'une vingtaine de localités dont la ville de Nabatiyé dans le sud du pays, avant et après des appels israéliens à évacuer environ une trentaine de localités.

Le Liban a été entraîné dans la guerre le 2 mars, quand le Hezbollah a visé le territoire israélien en soutien à l'Iran. Depuis, Israël pilonne son voisin, disant vouloir éliminer le mouvement chiite, qui cible lui ses positions et son territoire. Et ce malgré un nouvel accord de trêve conditionnelle annoncé début juin à l'issue de pourparlers entre le Liban et Israël à Washington, rejeté par le Hezbollah





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