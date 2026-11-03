Frappes américaines sur l'île de Qeshm et tensions au détroit d'Ormuz

Les États-Unis ont mené des frappes limitées sur l'île de Qeshm en Iran. Le Qatar médiatise tandis que Donald Trump commente l'impact sur les prix du pétrole.

Les États-Unis ont mené mardi des frappes militaires ciblées sur l'île de Qeshm, située dans le détroit stratégique d' Ormuz. Selon le rapport du Wall Street Journal publié ce jour, ces opérations ont eu lieu le lundi précédent la veille des élections de mi-mandat américaines. L'agence de presse iranienne Irna a confirmé ces événements en rapportant cinq explosions distinctes audibles sur l'île. Des résidents ont également signalé la présence de deux avions survolant la zone.

Croisement diplomatique et opérations militaires

Malgré ces actions hostiles, les négociations diplomatiques se poursuivent activement. Le médiateur qatari a déclaré qu'il espérait encore parvenir à un accord pour résoudre le conflit au Moyen-Orient. Le porte-parole du ministère qatarien des Affaires étrangères, Majed Al Ansari, a affirmé que Doha travaillait à la conclusion d'un accord intérimaire. Les deux parties restent officiellement engagées dans le processus de négociation selon cette source officielle.

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Négociations intenses et conditions iraniennes

Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a qualifié les discussions récentes de très intenses. Téhéran a proposé de rouvrir le détroit d'Ormuz en deux jours, une durée raccourcie par rapport aux sept jours proposés en septembre. Le plan initial avait été refusé par Donald Trump. L'Iran conditionne cette réouverture à un cessez-le-feu global, au dégel de ses avoirs et à la levée des sanctions pétrolières. Abbas Araghchi a ajouté dimanche l'exigence de l'acceptation du nouvel itinéraire convenu entre l'Iran et Oman.

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Réactions politiques et impact sur les marchés

Le négociateur en chef iranien Mohammad Bagher Ghalibaf a déclaré devant le parlement que la balle est dans le camp des États-Unis pour éviter la guerre. Donald Trump a assuré lundi soir sur sa plateforme Truth Social qu'un accord avec l'Iran pourrait arriver. Il a souligné que les prix du pétrole tombaient parce que le marché sentait l'absence de guerre. Les cours du Brent ont toutefois rebondi mardi matin à environ 105,06 dollars par baril, restant bien au-dessus des 70 dollars d'avant le conflit.