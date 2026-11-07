Frappe russe sur Kiev : le pont Nord détruit, cinq blessés

Les frappes nocturnes russes ont blessé cinq personnes et détruit le pont Nord à Kiev, perturbant l'eau et l'électricité avant les pourparlers d'Abou Dhabi.

Des frappes aériennes russes nocturnes ont frappé la capitale ukrainienne Kiev le samedi, blessant au moins cinq personnes et causant des destructions majeures sur les infrastructures critiques. Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a confirmé que le pont Nord, axe vital enjambant le Dniepr, avait été endommagé, paralysant le trafic dans la ville. Ces attaques ciblées ont également touché des sites énergétiques, aggravant la crise des services publics pour la population.

Destruction du pont Nord et des réseaux

Vitali Klitschko a détaillé les dégâts matériels lors de sa conférence de presse, soulignant que le pont Nord, l'un des principaux points de passage de la ville, avait été touché par les projectiles. Cet ouvrage avait déjà subi des attaques en octobre, ce qui avait poussé les autorités locales à déployer des filets antidrones pour tenter de le protéger, une mesure de sécurité inédite à Kiev depuis le début du conflit. La destruction du pont bloque désormais la circulation automobile et logistique à travers la capitale, isolant plusieurs quartiers essentiels de l'approvisionnement.

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Outre les infrastructures de transport, les réseaux de chauffage et d'eau ont été lourdement perturbés par ces bombardements. Vitali Klitschko a qualifié la situation actuelle de l'approvisionnement en énergie de la ville d'extrêmement difficile. Le maire a précisé que les systèmes de chauffage et d'alimentation en eau fonctionnent de manière compromise, mettant en danger le confort et la sécurité sanitaire des habitants alors que les températures baissent.

Bilan humain et cibles civiles

Le bilan humain de ces opérations militaires nocturnes s'alourdit avec la confirmation d'au moins cinq blessés parmi la population civile. Parmi les victimes figure un adolescent de 14 ans, témoignant de la violence des impacts dans les zones résidentielles. Vitali Klitschko a indiqué plus tôt dans la nuit la présence de missiles visant spécifiquement les infrastructures énergétiques situées dans la périphérie de Kiev, élargissant la zone de destruction au-delà du centre-ville.

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Dans le cœur de la capitale, les services d'urgence ont signalé la destruction complète d'un bâtiment abritant une école maternelle. Cette cible civile illustre la portée stratégique des attaques russes qui, selon Kiev, visent à déstabiliser les services essentiels et à briser le moral de la population. Ces événements interviennent alors que l'Ukraine redoute un nouvel hiver particulièrement difficile face à l'intensité croissante des bombardements menés par Moscou sur les secteurs énergétique et infrastructurel du pays.

Diplomatie tendue et perspectives d'Abou Dhabi

Cette escalade militaire survient à quelques jours d'un rendez-vous diplomatique crucial. Des pourparlers trilatéraux sont officiellement prévus les 10 et 11 novembre à Abou Dhabi entre les émissaires de Kiev, de Washington et de Moscou. L'objectif de cette réunion est de tenter de relancer un processus de négociations qui est actuellement à l'arrêt total depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient en février. Cette initiative cherche à rouvrir une voie de dialogue après des mois de stagnation.

Volodymyr Zelensky a confirmé vendredi soir avoir discuté avec les responsables chargés des frappes ukrainiennes de longue portée, indiquant que la stratégie de défense nationale reste active malgré la pression diplomatique. La dernière rencontre de ce type impliquant les délégations russe, ukrainienne et américaine a eu lieu mi-février à Genève, sans aboutir à aucune avancée concrète pour un règlement du conflit déclenché par l'invasion russe à grande échelle en février 2022. La question reste de savoir si ces nouvelles frappes sur Kiev, avec leur destruction du pont Nord, renforceront ou affaibliront les positions des négociateurs à Abou Dhabi.