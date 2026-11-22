Une frappe russe sur un immeuble à Kiev fait deux morts. À Odessa, les écoles ferment à cause de destructions énergétiques majeures causées par les bombardements.

Au moins deux personnes ont été tuées dans une frappe nocturne russe contre un immeuble résidentiel partiellement effondré au nord de Kiev. Ce bilan a été actualisé dimanche par les autorités ukrainiennes, marquant une intensification des attaques dans la capitale. Le Premier ministre ukrainien Serguiï Koretsky a confirmé que des drones avaient visé le bâtiment de cinq étages alors que les habitants dormaient encore.

Détails de la frappe et bilans des victimes

Les services d'urgence ukrainiens ont indiqué sur les réseaux sociaux que parmi les morts se trouve un jeune homme de 18 ans. Quatre autres personnes, dont un enfant, ont également été blessées dans l'explosion. Le chef de l'administration militaire de la région de Kiev, Tymour Tkatchenko, a confirmé ces chiffres officiellement.

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Le bilan humain pourrait encore évoluer car onze personnes portaient encore disparues dimanche matin. Les équipes de secours continuent de déblayer les gravats à l'aide de pelles mécaniques tandis que des brigades cynophiles recherchent des survivants sous les décombres. Des journalistes de l'agence AFP ont observé la façade totalement effondrée de l'immeuble.

Intensification des frappes et réponses politiques

La Russie a intensifié ses frappes contre la capitale ukrainienne au cours des six derniers mois. De nombreuses craintes subsistent concernant l'arrivée de l'hiver, considéré comme potentiellement la période la plus difficile depuis le début du conflit. Le président russe Vladimir Poutine avait averti jeudi que la Russie répliquerait avec des représailles plus douloureuses pour le régime de Kiev.

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Parallèlement, le président américain Donald Trump a affirmé que Vladimir Poutine souhaite une issue diplomatique. Ces déclarations suivent la rencontre entre les deux dirigeants en Chine. Donald Trump a également rapporté avoir des relations fantastiques avec Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping.

Coupures de courant et fermeture des écoles à Odessa

À Odessa, ville portuaire du sud, les écoles passeront à l'enseignement à distance du 23 au 27 novembre. Cette décision a été annoncée par le département municipal de l'éducation à cause d'importants dommages au réseau énergétique. Les coupures touchent le chauffage, l'électricité et l'approvisionnement en eau.

L'entreprise Ukrenergo a qualifié la situation de l'alimentation électrique d'extrêmement difficile. Elle a déclaré que l'ampleur des destructions des infrastructures clés rend physiquement impossible la fourniture de la quantité d'électricité requise. Les habitants ont été invités à charger leurs appareils électroniques immédiatement pour permettre la continuité des cours.

Conséquences énergétiques et perspectives immédiates

Les coupures à Odessa et dans sa région font suite à des bombardements ciblant des infrastructures critiques dans la nuit de vendredi à samedi. Le ministère ukrainien de l'Énergie a confirmé la présence de dégâts majeurs sur le réseau. Les opérations de recherche se poursuivent dans les décombres de Kiev tandis que les écoles d'Odessa adaptent leurs méthodes pédagogiques.