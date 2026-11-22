Dymer, région de Kiev : une frappe russe cause la mort de deux personnes et en blesse quatre dimanche 22 novembre 2026, confirmant la montée des attaques hivernales.

Deux personnes ont été tuées et au moins quatre blessées dans la région de Kiev à la suite d'une frappe russe nocturne ayant partiellement effondré un immeuble résidentiel. Ce bilan actualisé a été confirmé par les autorités ukrainiennes dimanche 22 novembre 2026, marquant une nouvelle escalation dans les attaques contre la capitale et ses environs.

Détails de la frappe et victimes civiles à Dymer

Le Premier ministre ukrainien Serguiï Koretsky a annoncé qu'un drone russe avait percuté un bâtiment de cinq étages dans la nuit de samedi à dimanche, alors que les habitants dormaient encore. Les services d'urgence ukrainiens ont précisé que parmi les victimes figurent deux personnes mortes sur le coup, dont un jeune homme de 18 ans. En plus des deux morts, quatre personnes ont été blessées, l'une d'entre elles étant un enfant.

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Tymour Tkatchenko, chef de l'administration militaire de la région de Kiev, a confirmé ces informations. Il a ajouté que onze personnes étaient portées disparues dimanche matin au moment du bilan. Les opérations de recherche et de secours se poursuivaient activement dans les décombres de l'immeuble résidentiel touché par l'explosion.

Réponse de Moscou et tensions régionales

Cette attaque s'inscrit dans le cadre de la réaction de la Russie aux récentes frappes ukrainiennes sur le pont de Crimée. Le président russe Vladimir Poutine avait averti jeudi que Moscou répliquerait avec des représailles encore plus douloureuses que les dommages causés à l'infrastructure stratégique. Cette menace s'est matérialisée dès vendredi par un pilonnage massif de l'Ukraine utilisant drones et missiles, faisant onze morts dont sept dans la capitale.

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L'agence France-Presse a rapporté la présence de journalistes sur place, observant un bâtiment dont la façade était totalement effondrée. Des pelles mécaniques déblayaient un imposant tas de gravats tandis que des brigades cynophiles recherchaient des survivants prisonniers sous les décombres. Des bourdonnements de drones et de fortes explosions ont également été entendus dans le centre-ville de Kiev la même nuit.

Contexte de l'hiver et stratégie de guerre

La Russie a intensifié ses frappes contre la capitale ukrainienne au cours des six derniers mois. Cette augmentation de la violence intervient alors que l'hiver approche, suscitant la crainte que cette saison ne soit la plus difficile depuis le début du conflit armé. Les infrastructures de chauffage et d'électricité restent des cibles prioritaires pour affaiblir le moral et la capacité de résistance ukrainienne.

Les conséquences humaines de cette frappe nocturne s'ajoutent à une crise énergétique et logistique croissante. La population de la région de Kiev fait face à une incertitude quotidienne quant à la sécurité des logements et aux risques d'attaques aériennes imprévisibles. La communauté internationale observe attentivement l'évolution de cette escalade militaire en cette période critique de l'année.