Frappe israélienne sur l'hôpital Nasser : dix morts à Gaza, dont six à Khan Younès

Une frappe israélienne sur l'hôpital Nasser de Khan Younès a tué six personnes jeudi 12 novembre 2026, sur un bilan de dix morts dans la bande de Gaza.

Des frappes israéliennes ont fait dix morts jeudi 12 novembre 2026 dans la bande de Gaza, selon les secours palestiniens. Six personnes ont été tuées dans le bombardement à l'aube de l'hôpital Nasser, à Khan Younès, dans le sud du territoire. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière depuis les élections législatives israéliennes de fin octobre.

L'armée israélienne a confirmé avoir mené cette frappe. Elle affirme avoir visé un haut responsable du Hamas et d'autres membres de la branche armée de ce mouvement islamiste, qu'elle accuse d'avoir utilisé le complexe hospitalier comme centre de commandement.

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Une frappe nocturne qui a détruit le bâtiment de chirurgie

La frappe sur l'hôpital Nasser a touché le complexe à l'aube, juste après minuit selon le témoignage recueilli par l'AFP. Sur des images de l'agence, des soignants se tiennent au milieu d'une salle dévastée, sous des morceaux de plafond retenus par des barres métalliques.

Goher Rahbour, chirurgien britannique bénévole à l'hôpital, a raconté avoir été sur son téléphone lorsque la frappe a eu lieu. Il décrit un bruit très fort, un événement survenu très vite, et un bâtiment qui a tremblé. Il ajoute qu'un médecin palestinien avec lequel il avait opéré mercredi soir figurait parmi les personnes tuées.

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La Défense civile, organisation de premiers secours opérant sous l'autorité du Hamas, a fait état de six morts à l'intérieur du complexe médical Nasser. L'hôpital a confirmé ce bilan. Dehors, des Palestiniens portaient des corps enveloppés de linceuls blancs à travers des rues jonchées de gravats et bordées de tentes.

L'armée israélienne et le Hamas s'opposent sur la cible

L'armée israélienne affirme avoir ciblé Mohamed Abou Ismail, présenté comme le commandant de la brigade du Hamas à Khan Younès. Elle le décrit comme chargé de superviser les activités des terroristes et responsable d'opérations contre les soldats, ainsi que de la détention d'otages pendant la guerre.

Les autorités militaires israéliennes assurent avoir diffusé des avertissements préalables et mené une frappe chirurgicale pour limiter les victimes civiles. Ezzeddine Abou Sabha, ambulancier, affirme au contraire que le bâtiment de chirurgie a été bombardé sans aucun avertissement préalable.

Le Hamas dément catégoriquement l'utilisation militaire de l'hôpital. Le mouvement dénonce un récit mensonger destiné à justifier les bombardements. Son porte-parole, Hazem Qassem, accuse le Conseil de paix, créé par Donald Trump pour superviser le cessez-le-feu à Gaza, de ne pas avoir empêché cette attaque. Israël accuse depuis longtemps le Hamas d'utiliser des établissements hospitaliers à des fins militaires, et le complexe Nasser a été pris pour cible à plusieurs reprises depuis le début de la guerre.

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Un contexte politique tendu et un cessez-le-feu fragile

La frappe intervient alors que Gadi Eisenkot, ancien chef d'état-major et rival du Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu, mène des tractations pour former une coalition gouvernementale. En attendant, Benjamin Netanyahu reste aux commandes et conserve la responsabilité des opérations militaires, notamment dans la bande de Gaza.

Ailleurs dans le territoire, la Défense civile a fait état de quatre autres morts, portant à dix le nombre de personnes tuées jeudi. Deux personnes ont été tuées dans le centre, l'une par des tirs israéliens près du camp d'al-Bureij et l'autre dans une frappe de drone visant un véhicule près de Deir el-Balah. Deux autres personnes, dont une femme, ont été tuées dans une frappe contre un véhicule près de l'entrée de l'hôpital al-Chifa, dans la ville de Gaza, dans le nord.

L'armée israélienne affirme avoir frappé un terroriste à Deir el-Balah et un autre à Gaza-ville, tout en démentant avoir mené la seconde frappe à proximité de l'hôpital al-Chifa. Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre 2025, après deux ans de guerre déclenchée par l'attaque du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023.

Selon un décompte de l'AFP basé sur des chiffres du ministère de la Santé de Gaza, placé sous l'autorité du Hamas, plus de 1.600 Palestiniens ont été tués depuis octobre 2025. L'ONU juge ces chiffres fiables.