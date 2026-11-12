Frappe israélienne à l'hôpital Nasser : Bilan lourd à Khan Younès

Une frappe israélienne sur l'hôpital Nasser à Khan Younès fait six morts et vingt blessés. Le conflit entre Israël et le Hamas se poursuit malgré le cessez-le-feu d'octobre 2025.

Une frappe aérienne israélienne s'est abattue sur le complexe hospitalier Nasser situé à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, dans la nuit séparant le mercredi 11 novembre 2026 du jeudi 12 novembre 2026. Cette attaque a provoqué la mort de six personnes et fait blessés une vingtaine d'autres individus, marquant l'incident le plus meurtrier depuis les élections législatives israéliennes tenues fin octobre 2026. Les secours palestiniens confirment les pertes humaines au sein de l'établissement sanitaire.

Objectif militaire et dénis de crimes

L'armée israélienne a confirmé avoir exécuté cette opération contre Mohamed Abou Ismail, qu'elle identifie comme le commandant de la brigade du Hamas à Khan Younès. Le soldat israélien accuse ce dernier de superviser les activités hostiles, d'organiser des attaques contre des civils et des forces de défense, et de retenir des otages lors du conflit. L'institution militaire décrit l'attaque comme chirurgicale, affirmant avoir diffusé des avertissements préalables pour minimiser les victimes civiles et avoir ciblé un haut responsable ainsi que d'autres membres de la branche armée du mouvement islamiste.

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Le Hamas a catégoriquement démenti toute utilisation militaire du site hospitalier, qualifiant ces affirmations de récit mensonger conçu pour légitimer les bombardements. Le porte-parole du groupe, Hazem Qassem, a condamné cette intervention en la qualifiant de crime de guerre. Il a également tenu le Conseil de paix, initiative supervisée par le président américain Donald Trump pour garantir le respect du cessez-le-feu, pour responsable de n'avoir pas empêché cette frappe mortelle.

Témoignages de destruction et accusations croisées

Au sol, les images témoignent d'une dévastation importante avec des soignants en blouse blanche naviguant parmi les débris et les plafonds effondrés. Ezzeddin Abou Sabha, un ambulancier, a rapporté que le bâtiment de chirurgie a été touché par des avions F-16 sans aucun avertissement préalable. Il a souligné la présence de nombreux blessés parmi les patients et le personnel médical. Des familles en deuil portent des corps enveloppés de linceuls blancs à travers des rues jonchées de gravats, tandis que des femmes pleurent devant l'hôpital.

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Le ministère israélien des Affaires étrangères a accusé sur la plateforme X le Hamas d'utiliser le complexe à des fins d'interrogatoires, de torture et d'opérations terroristes. Les accusations réciproques de violations du cessez-le-feu s'intensifient entre les deux parties depuis l'entrée en vigueur de la trêve le 10 octobre 2025. Ce cessez-le-feu met fin à deux années de guerre déclenchée par l'attaque du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023.

Contexte politique et conséquences régionales

Cette frappe intervient dans un climat politique tendu en Israël. L'ancien chef d'état-major Gadi Eisenkot, rival du Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu, mène actuellement des tractations pour former une nouvelle coalition gouvernementale. Benjamin Netanyahu conserve la responsabilité des opérations militaires et place la sécurité d'Israël au cœur de son discours politique. Le complexe Nasser, l'un des principaux hôpitaux du territoire, a déjà été pris pour cible à plusieurs reprises depuis le début du conflit.

Dans le centre de la bande de Gaza, la Défense civile a fait état de la mort d'un Palestinien tué par des tirs israéliens près du camp d'al-Bureij. Ce décès porte à sept le nombre total de morts recensés le jeudi 12 novembre 2026. La situation humanitaire reste critique, avec une population réduite à la survie face à la destruction massive des infrastructures et à l'instabilité politique régionale persistante.