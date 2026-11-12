Frappe israélienne à l'hôpital Nasser : Bilan lourd à Khan Younès

Une frappe israélienne sur l'hôpital Nasser à Khan Younès fait six morts et vingt blessés. L'armée israélienne vise un commandant du Hamas, dénonçant l'usage militaire du site.

Une frappe aérienne israélienne a touché le complexe hospitalier Nasser situé à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, dans la nuit de mercredi à jeudi 12 novembre 2026. Les services de secours palestiniens ont confirmé que cet assaut a fait six morts et provoqué une vingtaine de blessés parmi les patients et le personnel médical. Cette attaque constitue l'incident le plus meurtrier survenu depuis les élections législatives israéliennes qui se sont tenues fin octobre 2026.

Contexte politique israélien tendu

Cette opération militaire intervient à un moment politique délicat pour le gouvernement israélien. L'ancien chef d'état-major Gadi Eisenkot, qui est un rival politique du Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu, est actuellement engagé dans des tractations visant à former une nouvelle coalition gouvernementale. Malgré ces mouvements politiques internes, M. Netanyahu conserve le contrôle des opérations militaires dans la bande de Gaza, plaçant la sécurité nationale au cœur de son discours politique et de ses décisions stratégiques en cours de mandat.

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Prétentions israéliennes et cibles précises

L'armée israélienne a confirmé avoir mené cette frappe chirurgicale avec des avions F-16, affirmant avoir ciblé spécifiquement Mohamed Abou Ismail. Ce dernier est présenté par l'armée comme le commandant de la brigade du Hamas à Khan Younès. Selon les défenseurs israéliens, il supervisait les activités terroristes et était responsable des opérations contre les soldats et civils israéliens ainsi que de la détention d'otages pendant la guerre. Le ministère israélien des Affaires étrangères a accusé sur la plateforme X que le Hamas utilisait le complexe hospitalier pour des interrogatoires, de la torture et des opérations terroristes.

Victimes et scènes de destruction

Sur les lieux, les images montrent une salle de chirurgie dévastée, avec des morceaux de plafond retenus par des barres métalliques. Des soignants en blouse blanche sont visibles au milieu des débris. Ezzeddin Abou Sabha, un ambulancier, a déclaré que le bâtiment avait été bombardé sans aucun avertissement préalable, causant de nombreux morts parmi les patients et les médecins. À l'extérieur, des Palestiniens portent des corps enveloppés de linceuls blancs à travers des rues jonchées de gravats et bordées de tentes, tandis qu'une foule de femmes en pleurs se forme devant l'hôpital.

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Réactions du Hamas et du conseil de paix

La Défense civile, organisation de premiers secours opérant sous l'autorité du Hamas, a confirmé le bilan de six morts dans la frappe à l'intérieur du complexe médical Nasser, survenue peu après minuit. Le Hamas a démenti toute utilisation militaire de l'hôpital, qualifiant les accusations israéliennes de récit mensonger destiné à justifier les bombardements. Son porte-parole, Hazem Qassem, a qualifié l'attaque de crime de guerre et a tenu le Conseil de paix, mis en place par le président américain Donald Trump pour superviser le cessez-le-feu, pour responsable de ne pas avoir empêché cette attaque.

Bilan humain et statut du cessez-le-feu

Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre 2025, après deux ans de guerre déclenchée par l'attaque du 7 octobre 2023. Plus de 1.600 Palestiniens ont été tués depuis octobre 2025, selon un décompte de l'AFP basé sur les chiffres du ministère de la Santé de Gaza, jugés fiables par l'ONU. Dans ce territoire dévasté, où Israël affirme contrôler plus de 60% de la bande de Gaza, les conditions de vie restent dramatiques pour la population concentrée dans les zones restantes sous contrôle du Hamas.