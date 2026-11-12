Frappe de l'hôpital Nasser : 11 morts à Gaza et crise politique en Israël

L'armée israélienne a bombardé l'hôpital Nasser à Khan Younès, tuant 11 personnes. Ce décès intervient durant les tractations pour former le gouvernement israélien.

Des frappes aériennes israéliennes ont causé la mort de onze personnes à Gaza le jeudi 12 novembre 2026. Ce bilan constitue la journée la plus meurtrière depuis les élections législatives en Israël, marquant une aggravation significative de la violence dans le territoire.

Attaque chirurgicale sur l'hôpital Nasser

L'armée israélienne a confirmé avoir mené une opération ciblée sur le complexe hospitalier Nasser à Khan Younès. Selon ses déclarations, cette attaque visait spécifiquement Mohamed Abou Ismail, identifié comme le commandant de la brigade du Hamas dans cette région. L'armée justifie cette frappe en affirmant que le groupe islamiste utilisait l'hôpital comme centre de commandement et que l'opération était chirurgical pour limiter les victimes civiles.

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La Défense civile, organisme de premiers secours sous l'autorité du Hamas, a rapporté six décès à l'intérieur même du complexe médical. L'hôpital a confirmé ce chiffre initial. Des images montrant des soignants au milieu de décombres ont circulé, illustrant la destruction du lieu. Un médecin palestinien décédé la veille lors d'une intervention chirurgicale était parmi les victimes, selon Goher Rahbour, un chirurgien britannique bénévole présent sur les lieux.

Contexte politique de la coalition israélienne

Cette escalade survient pendant que l'ancien chef d'état-major Gadi Eisenkot mène des négociations pour former une nouvelle coalition gouvernementale. M. Eisenkot est un rival politique direct du Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu. Cette crise militaire se superpose donc à une période de transition politique sensible en Israël.

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Malgré les tractations politiques, Benjamin Netanyahu conserve le contrôle des opérations militaires. Le chef du gouvernement a placé la sécurité d'Israël au cœur de son discours. Il maintient donc sa responsabilité directe sur les actions dans la bande de Gaza. La présence de M. Netanyahu au pouvoir assure une continuité dans la stratégie de défense actuelle.

Bilan élargi et violations du cessez-le-feu

Le bilan total des morts atteint onze personnes sur l'ensemble du territoire palestinien. En dehors de Khan Younès, deux personnes sont décédées au centre du territoire, près du camp d'al-Bureij et à Deir el-Balah. Trois autres ont été tuées dans la ville de Gaza, dont près de l'hôpital al-Chifa. L'armée israélienne a confirmé avoir frappé un terroriste à Deir el-Balah mais a nié avoir attaqué près de l'hôpital al-Chifa.

Un nourrisson de neuf mois a également été retrouvé mort d'hypothermie dans une tente à Khan Younès. Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre 2025. Cette guerre a débuté après l'attaque du 7 octobre 2023. Plus de 1 600 Palestiniens ont été tués depuis octobre 2025, selon les chiffres du ministère de la Santé de Gaza, jugés fiables par l'ONU.

Appels internationaux et dénonciations

L'Organisation mondiale de la santé a appelé à protéger les établissements de santé. L'OMS a recensé 1 056 attaques contre ces structures à Gaza depuis le début du conflit. Ces attaques ont causé 1 010 morts. Le Hamas dénonce un récit mensonger destiné à justifier les bombardements. Son porte-parole Hazem Qassem a accusé le Conseil de paix créé par Donald Trump de ne pas avoir empêché cette attaque.