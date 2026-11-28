Une frappe de l'armée birmane a détruit un mariage à Moe Bye, tuant au moins 20 civils. Ce drame survient dans un contexte de guerre civile intense à la frontière des États Shan et Kayah.

Une frappe aérienne menée par l' armée birmane a atteint une maison accueillant des cérémonies de mariage dans la localité de Moe Bye. Cet événement tragique s'est produit ce samedi et a fait au moins vingt morts parmi les invités et les habitants présents sur les lieux.

Le bilan de la frappe à Moe Bye

Un témoin oculaire, participant aux opérations de secours, a confirmé le nombre de victimes en affirmant avoir découvert au moins vingt corps sur le site sinistré. Des photographies provenant de l'endroit précis du drame montrent au moins six cadavres étendus, mais le bilan réel s'avère probablement plus lourd.

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Le village de Moe Bye est situé précisément à la frontière entre l'État Shan et l'État de Kayah, situés dans l'est du pays. Cette zone stratégique est au cœur des tensions actuelles et subit régulièrement des violences armées qui touchent durablement la population civile locale.

Témoignages et contexte militaire

Le témoin a déclaré avoir entendu le bruit d'un avion passer très près, sans s'attendre à ce que ses forces bombardent leur propre zone. Il a ensuite renoncé à se réfugier chez lui pour retourner sur place, où il a vu une explosion massive et d'importantes quantités de fumée s'élever du bâtiment visé.

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L'armée birmane contrôle actuellement la ville de Moe Bye, mais les forces d'opposition opèrent activement dans les villages et les zones rurales environnantes. Cette frappe intervient dans le cadre de la guerre civile qui oppresse le pays depuis le coup d'État qui a renversé le gouvernement élu.

Impact humain et suite des opérations

La Birmanie est en proie à une guerre civile dévastatrice depuis qu'un coup d'État a renversé le gouvernement démocratique dirigé par Aung San Suu Kyi en 2021. L'ONG Acled estime que plus de cent mille personnes ont été tuées depuis le début de ce conflit armé, tous camps confondus.

Les conditions exactes ayant mené à cette frappe spécifique ne sont pas encore entièrement connues des observateurs internationaux. Cependant, ce drame s'ajoute aux centaines de milliers de déplacés et aux violations des droits humains répertoriées dans la région par les organisations humanitaires.

L'armée maintient son emprise sur les villes clés tandis que les groupes de résistance continuent de mener des opérations dans les campagnes. La situation reste extrêmement volatile pour les civils vivant dans ces zones de conflit frontalier où les frappes aériennes sont devenues une menace quotidienne.

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Les opérations de secours continuent sur place pour identifier les victimes et sécuriser les survivants. Le nombre de morts pourrait encore évoluer à mesure que les équipes de secours accèdent à toutes les parties du bâtiment détruit par le raid aérien.