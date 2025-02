Franziska Preuss s'impose en poursuite, Braisaz-Bouchet prend la troisième place

L'Allemande Franziska Preuss remporte la poursuite des Championnats du monde de Lenzerheide avec un tir parfait. Justine Braisaz-Bouchet, malgré une course solide, termine troisième. Lou Jeanmonnot termine quatrième, ratant le podium de peu.

Avec le numéro 1 sur son dos, Justine Braisaz-Bouchet n'a pas réussi à rivaliser avec le tir parfait de l'Allemande Franziska Preuss lors de la poursuite des Championnats du monde de Lenzerheide (Suisse). Une quatrième médaille pour la France . Démarrant en tête de la poursuite, après son triomphe au sprint vendredi, Justine Braisaz-Bouchet s'est classé troisième de la poursuite des Championnats du monde de Lenzerheide (Suisse) ce dimanche.

L'Allemande Franziska Preuss (dossard 2), qui avait dépassé la Française dès les premiers tours, s'est imposée avec un tir impeccable (20/20), suivie de près par la Suédoise Elvira Oeberg (+ 39''1). Braisaz-Bouchet termine à 40''9, avec 3 fautes au tir. Lou Jeanmonnot, partie en 6e position, a longtemps espéré monter sur le podium. Grâce à un départ fulgurant, elle a réduit son retard et a réalisé un tir sans faute sur le premier tir couché, comme Preuss et la Suissesse Lena Haecki-Gross, tandis que Braisaz-Bouchet était contrainte à un premier tour de pénalité. La bataille s'est poursuivie entre les quatre athlètes, Preuss, Haecki-Gross, Jeanmonnot et Braisaz-Bouchet réalisant toutes un sans faute au 2e tir. Puis, Preuss a pris seul la tête après le premier tir debout, tandis que la Suissesse devait effectuer un premier tour sur l'anneau de pénalité. Preuss a bouclé les 10km sans être inquiétée, s'emparant de son premier titre mondial. Justine Braisaz-Bouchet a été dépassée par Elvira Oeberg (19/20 au tir) après le dernier tir. Lou Jeanmonnot, finalement 4e avec 2 fautes au tir, a pris le meilleur sur Haecki-Gross, mais sans pouvoir gravir le podium (+ 1'02''2). Avant la poursuite hommes, qui débutera à 15h05 (en direct sur la Chaîne L'Equipe), la France compte quatre médailles en quatre courses, deux d'or (relais mixte, sprint femmes) et deux en bronze (sprint hommes, poursuite femmes)





