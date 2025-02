Franziska Preuss devient championne du monde de poursuite

L'Allemande Franziska Preuss remporte le titre de championne du monde de poursuite en biathlon à Lenzerheide, devançant Elvira Oeberg et Justine Braisaz-Bouchet, qui décroche la médaille de bronze. Julia Simon, tenante du titre, termine 12e.

Le titre de la poursuite femmes ne restera pas français. L'Allemande Franziska Preuss a signé la course parfaite dimanche à Lenzerheide pour s'offrir son premier sacre mondial. Justine Braisaz-Bouchet , partie première, s'empare du bronze. La tenante du titre Julia Simon est passée à côté (14/20). La frustration est peut-être plus grande encore pour Lou Jeanmonnot, au pied du podium. Pas de doublé pour Justine Braisaz-Bouchet , mais une nouvelle médaille tout de même.

Deux jours après l'or du sprint, la Française s'est parée de bronze à l'occasion de la poursuite des Mondiaux de Lenzerheide. Il n'y avait rien à faire ce dimanche face à Franziska Preuss, impériale tant sur la piste que face aux cibles (20/20). La leader de la Coupe du monde a survolé la course en s'imposant avec 39' d'avance sur Elvira Oeberg (une faute) et 41' sur Braisaz-Bouchet, débordée par la Suédoise dans les derniers hectomètres. C'est à 30 ans une grande première pour l'Allemande. Elle n'avait encore jamais été championne du monde sur le plan individuel. L'équipe de France visait mieux, rêvait plus grand, mais voilà une quatrième médaille en autant de courses depuis le début de la quinzaine. Ce qu'il faut savoir savourer vu les déboires de sa sœur alpine. Les espoirs de podium étaient encore triples à l'issue du 2e tour. Braisaz-Bouchet, Lou Jeanmonnot et Julia Simon formaient un trio de contre 100% tricolore qui pointait à moins de 10' de Preuss, alors en compagnie de la Suissesse Lena Haecki-Gross. Simon, 7e du sprint, a craqué sur le 2e tir en partant à trois reprises sur l'anneau de pénalité. Avec un 14/20 au final, la championne du monde en titre a dû se contenter de la 12e place (+2'08'), juste devant Océane Michelon (13e, 16/20). La déception est également de mise pour Lou Jeanmonnot. Sixième vendredi, la dauphine de Preuss au classement général de la Coupe du monde s'est approchée plus près encore du podium sur cette poursuite (4e à 1'02'). Coupable d'une faute sur chacun des deux derniers tirs (18/20), il lui en a aussi manqué un peu sous les skis.Cinquième Française en piste, Jeanne Richard a évolué loin de ses standards face aux cibles (15/20). Elle se classe 34e à 3'52'.Profitant des erreurs des Françaises, Preuss n'avait plus qu'à se défaire d'une seule adversaire, Lena Haecki-Gross. Les deux femmes sont arrivées ensemble au dernier tir. Et l'Helvète, devant son public, a complètement flanché en partant trois fois sur l'anneau de pénalité (5e à 1'28', 16/20). Preuss n'avait, elle, plus qu'à savourer en abordant le dernier tour avec 50' d'avance sur Braisaz-Bouchet (17/20) et Oeberg. Dix ans après son premier sacre en relais, la revoilà sur le toit du monde. Mais seule, cette fois, pour toiser la concurrence





