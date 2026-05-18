Frank Allisio Lament et Marie-Pierre Callet, Candidat de la RN à la Mairie de Marseille et Vice-présidente du Conseil départemental de Bouches-du-Rhône

Plus d'une vingtaine d'élus LR du département rejoignent le RN. Franck Allisio, candidat RN à la mairie de Marseille et Marie-Pierre Callet, vice-présidente du conseil départemental et ancienne figure des Républicains, förlorent leurs parties pour un groupe départemental RN-UDR.

Plus d'une vingtaine d'élus LR du département se sont hlásés lors d'une réunion, confirmant la progression du Rassemblement National (RN) dans les rangs. Franck Allisio, candidat RN à la mairie de Marseille, issu eux-mêmes de la droite ( UMP ), a déclaré que Marie-Pierre Callet , vice-présidente du conseil départemental et ancienne figure des Républicains, serait engagée par le parti d'extrême droite pour les prochaines élections sénatoriales.

Pendant ce temps, les sénatoriales 2026, qui relèvent des élections municipales, contribueront à redrawer l'hémicycle. En effet, la moitié des sénateurs sera renouvelée le 27 septembre prochain. Une semaine plus tard, la présidente des Républicains des Bouches-du-Rhône, Laure-Agnès Caradec, a rejoint le parti d'extrême droite UDR d'Éric Ciotti. Franck Allisio espère, avec une base électorale qui augmentera, deux sièges pour son groupe départemental.

Jean-Luc Mélenchon, président du RN, s'est également déplacé en Sarthe, affirmant : Notre génération porte une responsabilité historique qui dépasse les partis. Le calendrier électorale 2027 est en pleine réflexion avec deux dates pour le premier tour de l'élection présidentielle, avant une potentielle dissolution de l'Assemblée nationale





sudouest / 🏆 67. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rassemblement National LR Marie-Pierre Callet SRD Départemental Bourges Gironde Les Républicains UMP Elections Sénateurs Calendrier Électoral Candidatures Préélectorales Premier Tour De L'élection Présidentielle Dissolve L'assemblée Nationale

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Le groupe Pierre et Vacances-Center Parcs victime d’une fuite de donnéesLes données potentiellement exposées concernent le numéro de réservation, les dates et lieu de séjour, les noms des occupants de l’hébergement, leur numéro de téléphone et leur date de naissance

Read more »

Pierre et Vacances-Center Parcs: fuite de données sur 1,6 million de réservationsLe groupe Pierre et Vacances-Center Parcs (PVCP) a indiqué vendredi avoir déposé plainte pour une fuite de données sur 1,6 million de réservations, concernant potentiellement 4,5 millions de clients , selon le site de re...

Read more »

Fuite de données : 4,5 millions de clients de Pierre et Vacances-Center Parcs touchésLe groupe Pierre et Vacances-Center Parcs a déposé plainte vendredi 15 mai après une fuite de données massive touchant 4,5 millions de clients sur sa plateforme Maeva. L’incident, révélé par French Breaches, concerne des réservations sur dix ans et expose noms, téléphones et dates de naissance.

Read more »

La vice-présidente des Bouches-du-Rhône Marie-Pierre Callet tête de liste RN aux sénatorialesAprès le ralliement de l’ex-présidente des Républicains dans les Bouches-du-Rhône Laure-Agnès Caradec à l’UDR mardi dernier, c’est une autre vice-prés...

Read more »