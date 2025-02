Franjo Von Allmen offre l'or en descente aux Championnats du monde de ski suisse

Le jeune skieur suisse Franjo Von Allmen remporte l'or en descente aux Championnats du monde de ski de Saalbach en Autriche, contribuant à la série de succès de l'équipe suisse.

L'équipe masculine de ski suisse est en pleine réussite aux Championnats du monde de ski de Saalbach en Autriche. Après la performance remarquée de Marco Odermatt en super-G vendredi, c'est au tour du jeune Franjo Von Allmen de briller ce dimanche 9 février en descente. Prenant des risques considérables, ce colosse de seulement 23 ans a décroché l'or dans la discipline reine du ski lors de ses premiers Mondiaux, et moins de deux ans après son arrivée sur le circuit international.

Cette victoire contribue à une ambiance électrique au sein du clan helvète, renforcé par les performances d'Alexis Monney (3e) et Marco Odermatt (5e) dans la course. Pour célébrer ces succès, les membres de la délégation suisse ont opté pour une coupe de cheveux originale. Justin Murisier, Stefan Rogentin et Marco Odermatt ont notamment participé à cette démonstration capillaire, avec un résultat particulièrement surprenant pour ce dernier. Marco Odermatt s'est rase le haut du crâne, laissant les cheveux sur les côtés bien garnis, rappelant ainsi la coupe emblématique de Jean-Claude Dusse dans le film 'Les Bronzés font du ski'. Cette coupe a suscité l'amusement des internautes, comme le souligne un commentateur sur X.com : 'Papi Odermatt remporte le titre de la coupe de cheveux la plus improbable : il a pris 40 ans dans les dents'





