Françoise Degoy livre les SMS d'Emmanuel Macron dans un nouveau livre

Le livre de Françoise Degoy expose les échanges privés avec Emmanuel Macron. L'Élysée critique la méthode mais reconnaît l'authenticité des propos rapportés par la journaliste.

La journaliste Françoise Degoy publie un ouvrage intitulé Vous êtes trop durs avec moi qui révèle ses conversations privées avec le président de la République Emmanuel Macron. Cet ouvrage s'inscrit dans une lignée de révélations politiques en France, rappelant le style du livre Un président ne devrait pas dire ça publié dix ans plus tôt.

Dix ans après les confidences de François Hollande

L'ouvrage de Françoise Degoy fait écho aux révélations faites par Gérard Davet et Fabrice Lhomme concernant François Hollande. Cette nouvelle publication met en lumière les échanges directs entre la journaliste et Emmanuel Macron, offrant un aperçu inédit sur la pensée du chef de l'État. Louis de Raguenel qualifie ces SMS d'illustration de la chronique d'une fin de règne pour le président actuel.

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Des messages cryptés dévoilés au grand jour

Françoise Degoy a partagé avec Emmanuel Macron des conversations via une messagerie cryptée. Ces échanges privés permettent de comprendre la réflexion du président sur plusieurs sujets sensibles. Le titre du livre résume une phrase clé prononcée par Emmanuel Macron lors de leurs discussions. Ces messages confirment que le président n'a jamais rencontré directement Françoise Degoy selon son entourage.

L'Élysée critique la méthode sans nier les faits

L'entourage d'Emmanuel Macron dénonce la divulgation de ces conversations privées comme un examen de conscience plutôt qu'un scoop journalistique. Un proche du chef de l'État affirme que le président n'a jamais vu Françoise Degoy en personne. Cette position vise à minimiser la portée politique de la publication tout en contestant la légitimité de la méthode employée par l'autrice.

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Des propos sur Gabriel Attal et la gauche non contestés

Malgré les critiques sur la forme, l'entourage du président ne remet pas en cause l'exactitude des propos rapportés dans le livre. Emmanuel Macron y exprime son mécontentement envers la gauche après la victoire législative de 2024. Il déclare explicitement que ce n'est pas la gauche qui a gagné mais le Rassemblement National. Ces déclarations sont attribuées directement au président par la journaliste.

Une analyse critique de l'entourage présidentiel

Les échanges révèlent également une vision critique de la gestion des ministres par Emmanuel Macron. À propos de Gabriel Attal, le président estime qu'on lui a donné trop de responsabilités et de pouvoirs. Un conseiller de l'Élysée confirme qu'il n'y a aucun scoop sur le fond de ces révélations. La publication permet donc de mieux cerner la pensée réelle du chef de l'État hors des discours officiels.