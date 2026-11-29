L'encyclopédie 'On va déguster le monde' de François-Régis Gaudry détaille les transformations majeures de la gastronomie mondiale depuis vingt-cinq ans, entre diversification et enjeux économiques.

Journaliste reconnu et figure médiatique incontournable de la scène gastronomique française, François-Régis Gaudry vient de publier un ouvrage d'envergure majeure qui redéfinit notre compréhension des évolutions culinaires récentes. Son nouveau livre, intitulé "On va déguster le monde", se présente comme une encyclopédie visuelle et textuelle de 544 pages qui explore en profondeur la métamorphose du paysage alimentaire mondial.

Ce travail monumental, co-créateur du festival Saveurs et savoirs à Uzès et collaborateur des émissions "On va déguster" sur France Inter et "Très, très bon" sur Paris Première, s'attache à démontrer que notre rapport à la nourriture a subi une révolution sans précédent au cours des vingt-cinq dernières années.

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Une encyclopédie hybride sans ordre établi

L'ouvrage propose une structure originale qui ne suit aucune chronologie rigide ni aucun ordre imposé, favorisant plutôt une lecture aléatoire qui pousse le lecteur au picorage et à la découverte inattendue. François-Régis Gaudry a conçu cette publication comme un hybride pédagogique et ludique, s'inspirant des encyclopédies de sa jeunesse qui privilégiaient les outils visuels tels que la cartographie, les illustrations, les fresques chronologiques et les images pour servir le contenu.

Cette méthodologie sans ordre préétabli a servi de guide essentiel pour la sélection minutieuse des éléments considérés comme importants sur une échelle de temps précise de 25 ans. L'auteur a volontairement choisi cette période pour illustrer comment notre alimentation a été irriguée par une multitude d'influences étrangères, créant une richesse gastronomique qui dépasse largement les clivages sociaux ou géographiques traditionnels.

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L'influence asiatique et la diversification des goûts

Notre paysage culinaire a complètement changé depuis un quart de siècle, passant d'une certaine homogénéité à une explosion de saveurs et de traditions internationales. Aujourd'hui, manger de l'houmous ou développer un goût particulier pour le piment ne sont plus l'apanage d'une minorité urbaine aisée parisienne, mais témoignent de tendances générales qui se sont diffusées massivement dans l'ensemble de la société.

Le sushi en est l'exemple parfait, étant devenu aujourd'hui la nourriture de prédilection de nos jeunes générations, alors qu'il était considéré comme confidentiel et élitiste lors de l'adolescence de l'auteur. Cette démocratisation s'explique par l'intensification des échanges commerciaux, la démocratisation des voyages à l'échelle mondiale, ainsi que l'impact considérable d'internet et des réseaux sociaux qui ont accéléré la diffusion des recettes et des modes de consommation.

La montée en puissance de la cuisine de confort

La cuisine qui plaît véritablement en ce moment, selon l'analyse de François-Régis Gaudry, est plutôt une cuisine asiatique qui privilégie le confort sans sacrifier le goût ni la complexité nutritionnelle. Il cite en exemple le ramen, cette soupe japonaise composée d'un bouillon, de nouilles, de marinades au cochon, de garnitures variées et d'un œuf mollet, qui offre une expérience gustative complète et réconfortante.

La France est d'ailleurs devenue la capitale européenne du ramen, une position historique soutenue par la présence continue de nombreux cuisiniers japonais à Paris. Cependant, cette spécialité n'est plus réservée à la capitale, car ces plats sont désormais accessibles dans toutes les grandes villes, reflétant une offre qui s'étend également à la passion pour le poulet frit, le kebab et le smash burger.

Paris entre haute cuisine et street-food accessible

Paris incarne cette dualité gastronomique unique en Europe, où cohabitent une haute cuisine étoilée d'excellence et une cuisine de bistrot populaire servant des plats simples comme des poireaux vinaigrette ou des œufs mayonnaises. La ville reste ouverte aux influences du monde entier, renouvelées par des générations successives de familles d'immigrés, comme en témoigne le succès fulgurant du Phô, cette soupe vietnamienne qui gagne du terrain actuellement.

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Le dynamisme de la capitale se mesure également à l'essor formidable de la street-food, une offre qui n'était pas trop chère et qui n'était que très limitée lorsque l'auteur est arrivé à Paris à la fin des années 90. Cette évolution démontre la capacité de la ville à intégrer et populariser des formes de consommation plus accessibles tout en maintenant son prestige gastronomique international.

Enjeux économiques et diplomatie culinaire

Malgré le sentiment que l'on mange mieux et de manière plus diversifiée qu'il y a 25 ans, la problématique du prix reste centrale dans le débat alimentaire actuel. François-Régis Gaudry ne tient pas rigueur aux restaurateurs des difficultés inhérentes au contexte économique, marqué par le renchérissement des matières premières et les défis de fréquentation, tout en notant la montée des initiatives à prix accessibles comme la tendance des bouillons.

La cuisine est considérée comme une arme de séduction massive dont les États ont compris l'importance stratégique pour leur image, leurs intérêts économiques et leurs activités touristiques. La Corée du Sud illustre cette diplomatie culinaire en aidant ses chefs à s'installer à l'étranger et en encourageant sa filière agroalimentaire à inonder le monde entier de produits comme le kimchi, afin d'attirer les visiteurs vers d'autres secteurs culturels tels que le cinéma ou la K-pop.

Avec la commercialisation déjà fructueuse de "On va déguster le monde", qui fait écho au succès de son précédent livre "On va déguster la France" vendu à plus de 100 000 exemplaires, François-Régis Gaudry confirme sa place centrale dans l'analyse des mutations culturelles et gastronomiques contemporaines, offrant aux lecteurs une clé de lecture essentielle pour comprendre les saveurs de demain.