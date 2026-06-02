François Piquemal accuse la mairie de Toulouse de ne pas avoir anticipé les dégradations après la finale du PSG

Le député et conseiller municipal LFI, François Piquemal, a écrit une lettre au maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, pour lui demander d'installer des fan zones pour la Coupe du monde de football. Mais, au passage, il a fait le lien avec les dégradations commises à Toulouse, samedi, après la victoire du PSG en Ligue des champions.

Le député et conseiller municipal LFI, François Piquemal , a écrit une lettre au maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, pour lui demander d'installer des fan zones pour la Coupe du monde de football.

Mais, au passage, il a fait le lien avec les dégradations commises à Toulouse, samedi, après la victoire du PSG en Ligue des champions. Il a accusé la mairie de Toulouse de ne pas avoir anticipé suffisamment les événements et de ne pas avoir mis en place les bons dispositifs pour permettre le bon suivi de la finale.

Il a proposé des solutions, comme un service de médiation, un service de transport spécifique et des groupes de supporters impliqués dans l'animation des fan zones. La municipalité a réagi vivement, dénonçant le 'culot sans limite' de l'Insoumis qui 'détourne le regard de la responsabilité des dégradations inacceptables de ce week-end vers la mairie'.

L'élu en charge de l'événementiel, Jonnhy Dunal, a affirmé que la mairie a su faire preuve de 'professionnalisme' avec la plus grande fan zone de France mise en place pour la Coupe du monde de rugby et les retransmissions organisées place du Capitole. Il a annoncé travailler sur ce sujet 'au regard du décalage horaire et de nos responsabilités, à savoir une gestion sérieuse des deniers publics, le respect des riverains et le travail des commerçants'





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