François Bayrou se rendra rencontrer les victimes de violence au collège-lycée Notre-Dame-de-Bétharram

Le Premier ministre François Bayrou se rendra en Béarn samedi 15 février pour rencontrer les victimes de violences qui ont eu lieu au collège-lycée Notre-Dame-de-Bétharram. Cette visite intervient après des révélations d'enquêtes journalistiques et de plaintes déposées pour des faits de viols, d'agressions sexuelles et de violences physiques qui auraient été commis entre les années 70 et 90. Mathilde Panot, présidente du groupe LFI-NFP à l'Assemblée nationale, a également saisi le procureur général près de la Cour de cassation pour enquête.

François Bayrou se rendra en Béarn samedi 15 février pour rencontrer les victimes de violences qui ont eu lieu au collège-lycée Notre-Dame-de-Bétharram. Le ministère de l'Éducation nationale a demandé au rectorat d'ouvrir une enquête .Samedi 15 février, François Bayrou rencontrera, à Pau, le collectif des victimes du collège-lycée Notre-Dame-de-Bétharram, dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est ce qu'a appris l'AFP vendredi 14 février auprès de son entourage, confirmant une information de BFMTV.

Le Premier ministre a déjà échangé au téléphone mercredi avec le porte-parole des victimes pour ces dernières depuis le début de l'affaire en 1996. Selon l'entourage de François Bayrou, il aurait demandé au porte-parole des victimes si des plaintes avaient été déposées pour des faits de viols, d'agressions sexuelles et de violences physiques qui auraient été commis entre les années 70 et 90. De son côté, le ministère de l'Éducation nationale a fait savoir dans la soirée que le rectorat de Bordeaux allait ouvrir une enquête sur les faits de violences survenus dans l'établissement. «Le ministère a demandé au rectorat de Bordeaux d’avancer ses opérations de contrôle pour disposer d’éléments sur le fonctionnement actuel de cet établissement», a déclaré un porte-parole du ministère.Peu après l'annonce de la visite de François Bayrou au collège-lycée Notre-Dame-de-Bétharram, Mathilde Panot a annoncé la saisine du procureur général près de la Cour de cassation. Dans un communiqué publié sur son site internet dans la soirée, la présidente du groupe LFI-NFP à l’Assemblée nationale indique avoir adressé une saisine au procureur général près de la Cour de cassation au titre de l’article 40, soit l’existence de faits susceptibles de constituer une infraction pénale. «Ainsi, les affaires judiciaires passées, ainsi que les révélations des enquêtes journalistiques, révèlent que François Bayrou paraît avoir eu connaissance des faits de violences et n’a manifestement pas saisi les autorités judiciaires compétentes pour les faire cesser. Ainsi, ces entraves semblent constituer les infractions d’entraves à la saisine de la justice, ainsi que d’entrave ou d’entrave aux mesures d’assistance et de l’omission de porter secours, concernant des violences sur mineurs», a-t-elle déclaré. Le but de la saisine est de «s’assurer de la situation des élèves actuellement scolarisés dans l’établissement»





François Bayrou Violence Collège-Lycée Notre-Dame-De-Bétharram Béarn Enquête Mathilde Panot LFI-NFP

