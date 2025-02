François Bayrou s'engage auprès des victimes de Bétharram

François Bayrou, ancien ministre de la Justice, rencontre les victimes de l'établissement Bétharram et propose la mise en place d'une équipe de magistrats pour examiner les plaintes.

François Bayrou , ancien ministre de la Justice sous la présidence de Nicolas Sarkozy, a rencontré les victimes de l'établissement Bétharram , un centre d'accueil pour personnes handicapées marqué par des accusations de maltraitance. Cette rencontre, qui a eu lieu à la demande de l'avocat des victimes, a été décrite comme « sincère et à l'écoute » par Alain Esquerre, porte-parole de l'association des victimes.

François Bayrou a exprimé son souhait de voir toutes les plaintes liées à ces événements examinées et a suggéré la mise en place d'une équipe de magistrats du ministère de la Justice pour mener l'enquête. Ce centre, dirigé par l'établissement Saint-Joseph de Bétharram, est accusé d'avoir pratiqué des traitements abusifs et de négligence envers ses résidents. Des témoignages alarmants et des preuves matérielles ont révélé des cas de malnutrition, de privations dans les soins et de violence physique. Ces révélations ont suscité un choc dans l'opinion publique et ont donné lieu à des enquêtes judiciaires. La rencontre de François Bayrou avec les victimes marque un pas important dans la recherche de la vérité et de justice pour les personnes qui ont souffert des actes commis à Bétharram. Le soutien de personnalités influentes comme François Bayrou permet de mettre en lumière la gravité de ces événements et d'assurer une meilleure protection des personnes vulnérables. L'appel à la mise en place d'une équipe de magistrats témoigne de l'engagement envers une enquête approfondie et transparente.





