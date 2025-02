François Bayrou répond aux accusations sur l'affaire Bétharram

François Bayrou s'est exprimé publiquement sur l'affaire Bétharram, répondant aux accusations de silence et de mensonges. Il revendique avoir demandé un rapport d'inspection sur l'établissement en 1996 et évoque une rencontre informelle avec le juge Mirande en 1998, mais élud les questions sur sa connaissance de la situation du père Carricart mis en examen.

François Bayrou , le 15 février 2025 à la mairie de Pau après avoir rencontré une association de victimes de Bétharram, accompagné d'Alain Esquerre, porte-parole de l'association. Cette fois, il a pris le temps de répondre longuement aux questions des journalistes. Accusé d'avoir menti et entretenu le silence sur l'affaire Bétharram, François Bayrou a choisi de s'exprimer publiquement.

Outre des annonces en matière de justice, cette prise de parole a été l'occasion pour le Premier ministre de répondre à plusieurs éléments dévoilés. Il revendique à cet égard d'avoir demandé en 1996 - quand il était ministre de l'Éducation nationale - un rapport d'inspection sur Bétharram, après les accusations de violences à l'encontre d'un surveillant qui sera par la suite condamné. « J'ai fait organiser une inspection générale de l'établissement, qui a donné lieu à un rapport que vous avez lu hier, un rapport qui était au bout du compte rassurant », a déclaré François Bayrou.Un échange avec le juge Mirande, mais... Sur le fond, François Bayrou a également répondu à plusieurs éléments mis en avant par Mediapart, et notamment sa rencontre avec le juge Mirande. En 1998, le magistrat est chargé d'instruire une plainte pour viol contre le père Carricart. Celui-ci est mis en examen, puis placé en détention avant finalement de sortir sous contrôle judiciaire. Christian Mirande assure au journal d'investigation qu'à cette époque-là, François Bayrou vient le voir pour le questionner sur cette affaire en tant que député. Interrogé sur cette rencontre, le Premier ministre reconnaît désormais à mots ouverts qu'il a bien été question de cette affaire, mais évoque un cadre plutôt informel et insiste sur la libération du mis en cause. Était-il au courant néanmoins que le père Carricart restait mis en examen ? Sur ce point, le locataire de Matignon a plutôt éludé. « C'était il y a 30 ans, le juge Mirande est mon voisin. Nous nous sommes croisés sur le chemin, et je le répète cette personne avait été libérée par la justice (...). Le juge m'avait parlé de cette plainte, c'est tout à fait juste. Mais encore une fois, je ne rencontrais pas le juge, le juge est mon voisin (...). Et puis, il s’est suicidé et l’affaire a été éteinte », a expliqué François Bayrou.Interrogé également sur son épouse, qui enseignait le catéchisme à Bétharram et était présente aux obsèques du prêtre Carricart, François Bayrou a réfuté tout lien : « Pour les sévices sexuels je n’en ai jamais entendu parler, ma femme n’en avait jamais entendu parler non plus (...). Ma femme connaissait le père Carricart, mais je ne connais pas tous ceux que ma femme connaissait ». Cette semaine, le journal Mediapart a révélé que l'avocat qui a défendu le père Carricart et le surveillant condamné pour violences, n’était autre que Serge Legrand. Ce dernier figurait sur une liste UDF de la région, le parti de Bayrou, lors des élections cantonales de 1985. Un élément qui n’a pas été évoqué lors de la séance de questions-réponses.





