François Bayrou rencontre les victimes du collège-lycée Notre-Dame-de-Bétharram

Le Premier ministre français, François Bayrou, s'est rendu auprès des victimes du collège-lycée Notre-Dame-de-Bétharram pour désamorcer la polémique et apporter son soutien. Il a annoncé des mesures pour renforcer l'enquête et améliorer la prise en charge des victimes de violences sexuelles.

Une rencontre importante a eu lieu. Le Premier ministre François Bayrou s'est rendu auprès des victimes du collège-lycée Notre-Dame-de-Bétharram (Pyrénées-Atlantiques). Cette occasion lui a permis de désamorcer la polémique et de faire des annonces importantes. Le chef du gouvernement a d'abord tenu à éteindre les accusations selon lesquelles il aurait dissimulé sa connaissance de l'affaire au moment où il était ministre de l'Éducation nationale.

« Quand j'ai appris en 1996 la première plainte pour une claque, j'ai fait organiser une inspection générale de l'établissement », a déclaré François Bayrou, assurant avoir fait tout ce qu'il pensait « devoir faire quand (il) ne l’était plus ». A l'issue de cette rencontre de trois heures avec les victimes à la mairie de Pau, le Premier ministre a également annoncé qu'il allait demander « des magistrats supplémentaires » pour « aller au bout » du travail d’enquête sur les plaintes déposées. Alain Esquerre, porte-parole des victimes, estime quant à lui qu'un nombre « colossal » de plaintes reste encore « tapi dans l'ombre ». François Bayrou a exprimé son souhait d'une meilleure prise en charge des victimes de violences, même sans condamnation pénale. « Il faut que nous nous posions cette question : juridiquement, quel est le statut des victimes dont on sait qu'elles ont été victimes mais dont les actes sont prescrits ? Comment peut-on les reconnaître et comment peut-on les aider ? », a insisté le chef du gouvernement. A cet effet, il a annoncé que le haut fonctionnaire Jean-Marc Sauvé, qui avait présidé une commission d'enquête sur les violences sexuelles dans l'Église, allait s'entretenir « avec le collectif » de victimes de Bétharram, « pour partager avec lui ses questions et ses interrogations »





