François Bayrou Relance les Réformes et se Fixe desObjectifs Ambitieux

Malgré les difficultés rencontrées lors de l'adoption des budgets de l'État et de la Sécurité sociale, le Premier ministre François Bayrou est déterminé à poursuivre les réformes, en particulier la réforme de l'État. Le gouvernement s'engage dans une phase d'accélération, avec un séminaire de travail prévu vendredi matin pour les ministres. L'objectif est de réduire le déficit public, prévu à 5,4 % en 2025, et de l'abaisser à 3 % en 2029. La construction du budget 2026 s'annonce complexe, mais le gouvernement reste déterminé à relever le défi.

Malgré les difficultés rencontrées lors de l'adoption des budgets de l' État et de la Sécurité sociale, François Bayrou , le Premier ministre, a exprimé sa détermination à poursuivre les réformes . Sa priorité ? La réforme de l' État . « Désormais nous sommes dans une phase d'accélération », a-t-il déclaré jeudi lors du Conseil des ministres. Sans tarder, le chef du gouvernement réunira vendredi un « séminaire de travail gouvernemental ».

Les ministres seront convoqués à 7h30 à Matignon pour une séance collective de travail. Après cette réunion, des entretiens individuels seront organisés « avec chaque ministre et son administration pour avancer vraiment en détail », a confié une source au sein de l'exécutif. La réforme de l'État est considérée comme « obligatoire, cruciale, stratégique pour envisager l'avenir » et pour réduire le déficit public, estimé à 5,4 % en 2025, mais que le gouvernement ambitionne d'abaisser à 3 % en 2029, a ajouté la porte-parole. Pour atteindre cette cible, la pression est maximale sur les ministères. « Chaque ministre devra rendre une feuille de route sous un mois sur la simplification, la réorganisation des services et les questionnements qui sont les siens » afin de « rendre un service public de meilleure qualité en dépensant moins d'argent », a prévenu Sophie Primas. Et pour s'assurer du respect des objectifs, la porte-parole du gouvernement a rappelé que Éric Lombard, le ministre de l'Économie, allait mettre en place « une cellule de pilotage du budget » qui permettra de « vérifier mois après mois si nous sommes dans la trajectoire des 5,4 % » de déficit cette année et d'identifier « les mesures correctives » à prendre. La construction du budget 2026, qui doit débuter dès ce printemps, s'annonce particulièrement complexe. « On sait que la marche est très haute, mais on est déterminé à l'affronter et l'organiser », a assuré la porte-parole du gouvernement. Au-delà de l'effort à fournir, François Bayrou a jugé récemment « complètement archaïque » la construction des budgets et suggéré une « autre méthode » basée sur la « pluri-annualité » des exercices.





LaTribune / 🏆 11. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

François Bayrou Réformes Budget Déficit État Sécurité Sociale Séminaire De Travail Economie

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

François Bayrou Relance la Réforme des Retraites avec une 'Mission Flash'Le Premier ministre français, François Bayrou, annonce une nouvelle approche pour la réforme des retraites, promettant une consultation transparente et une recherche de solutions juste et équilibrées.

Lire la suite »

François Bayrou Relance le Débat sur les Retraites : Philippe Caverivière S'AmuseLe Premier ministre français, François Bayrou, a relancé le débat sur la réforme des retraites en demandant un conclave avec les partenaires sociaux. L'humoriste Philippe Caverivière a ironisé sur cette initiative et sur le débat politique en général.

Lire la suite »

Déclaration de politique générale : 'François Bayrou est à la hauteur des défis' estime Jean-François RoussetAu lendemain du discours de politique générale du Premier ministre, François Bayrou, devant l’Assemblée, les députés aveyronnais disent vouloir 'se mettre au travail'. Ils réagissent aussi à la réforme des retraites, appelée à revenir dans le débat.

Lire la suite »

Immobilier public : François Bayrou veut en vendre une partie pour financer la réforme de l'EtatLors de sa déclaration de politique générale, le Premier ministre a annoncé son intention de vendre une partie du patrimoine immobilier public pour financer la réforme de l'Etat.

Lire la suite »

Budget de l’Etat: François Bayrou utilisera le 49-3 dès lundiFrançois Bayrou abrègera dès lundi 3 février les débats à l’Assemblée national pour « passer à l’adoption » des budgets de l’État et, rapidement, de la Sécurité sociale. Ce qui l’expose à nouveau au risque de la censure, moins de deux mois après son arrivée à Matignon.

Lire la suite »

Budgets de l'État et de la Sécu: François Bayrou va déclencher deux 49.3 ce lundiLe Premier ministre va recourir deux fois à l'article 49.3 de la Constitution ce lundi 3 février, sur le budget de l'État et celui de la Sécurité sociale.

Lire la suite »